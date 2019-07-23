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中國外交部回應「美涉港言論」：美國在香港事態中扮演什麼角色？

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▲▼香港721反送中示威，警方發射催淚彈、橡膠子彈。（圖／路透）

▲香港721反送中示威，警方發射催淚彈、橡膠子彈。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院發言人22日稱，香港自治權持續受到侵蝕，希望各方保持克制，不使用暴力，並敦促港府尊重《基本法》保障的言論和集會自由。對此，中國外交部發言人華春瑩23日反問美國官員，「能否向世界誠實回答你們在香港事態中扮演了怎樣的角色，到底意欲為何？」同時也奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

華春瑩表示，香港目前的事態絕不是什麼言論和集會自由的問題，而是極端違法暴力行為的問題，不僅直接衝擊了香港的法制根基，違反了基本法和香港本地的法律，更嚴重挑戰了「一國兩制」的底線，中央政府支持特區政府依法有序施政，支持警方依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。

中國外交部駐香港公署發言人23日也對「美方錯誤表態」表示，「強烈不滿、堅決反對」，並敦促美方摒棄雙重標準，立即停止向暴力不法行為發出任何錯誤信號，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

另一方面，《環球時報》總編輯胡錫進指出，香港素以法治為核心價值，但現在法治之上又出了一個政治，若「示威者是為了所謂的『民主』而幹出襲警、打砸政府機關的事，一些人就抱以了同情和寬容；但警察為制止那些人犯罪而採取行動，在政治上就成了冒險的事，比打籃球蓋帽還容易『犯規』，沒打對方的手也容易被賴上。」

他進一步提到，警察是兌現法治的基礎工具，也是最顯著的工具，因此「法治最重要，警察就會強大；但若政治左右的價值判斷變得更重要，暴力示威者就變得比警察還強大了。」胡錫進認為，「香港社會作為整體必須致力於恢復警察的權威，徹底取消政治對警察執法的干預、騷擾和限制。」

▲香港721遊行警方驅離群眾。（圖／路透）

最後，他強調，「香港警察在網上網下都挨罵，重重壓力之下，他們強力執法導致激烈衝突的風險有多高，都已經不是一個法治社會應有的概念了；若香港社會希望繼續把法治作為核心價值，就請從正確對待警察的執法開始吧。」

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

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