陸媒評港721衝突：警權受限致基層治安脫落　籲護中央權威

▲香港721反送中示威，警方發射催淚彈、橡膠子彈。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

對於香港21日晚間發生遊行結束後，有民眾對中共國徽投蛋、噴漆等衝突事件，陸媒齊聲批判與檢討。《人民日報》海外版指出，香港絕對不能也不會向暴力妥協，違法犯罪者必須也必將被繩之以法。《環球時報》則認為，事件發生的根本原因是警權受到限制，從而導致一系列基層治安環節脫落的後果。

《人民日報》海外版23日發表文章指出，激進分子在21日晚間肆無忌憚、膽大妄為，「衝擊中央政府駐港機構，更是公然挑戰中央政府權威」，觸碰「一國兩制」原則底線，「嚴重傷害全國人民感情，性質嚴重，影響惡劣」，相信也讓更多善良的香港市民，看清了極少數激進分子的暴力危害和猙獰面目。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

文章強調，只有維護好中央權威，才能確保「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，才能確保香港長期繁榮穩定和居民福祉，「不論是過去、現在還是將來，祖國始終是香港的堅強後盾。」

《環球時報》於22日晚間發表社評指出，這一個多月裡，每當有衝突發生，部分輿論對警察「使用暴力」的指控，常常比對暴徒無法無天的指責更為嚴苛，極端反對派控制的輿論平台並非很多，但他們的聲音「得到西方輿論的支持」，加上社交媒體的發酵，形成了對香港警方的巨大壓力。

▲香港721遊行中，警方用布袋彈驅離群眾。（圖／路透）

社評表示，目前香港一些人對警察執法和「不作為」的指責，都與對所涉事件的政治看法和價值判斷有很大關係，這等於是要求警察在做執法與不執法的選擇前先要釐清政治立場，確保「政治正確」，香港社會作為整體必須致力於恢復警察的權威，徹底取消政治對警察執法的干預、騷擾和限制。