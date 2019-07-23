　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／出訪「潛規則」2500條菸塞貨艙　華航內鬥董座﹑調查局教訓大哥

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲機場,停機坪,地勤,行李,地勤人員,空橋,機場地勤, 機坪服務人員,地勤車輛。（圖／記者謝婷婷攝）

▲停機坪（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉由總統蔡英文出訪的勤務走私9800條菸品，全案雖已進入司法程序，但後續效應仍不斷向上延燒。

據內情人士透露，總統府、國安會和國安局人員走後門購免稅菸的陋習已久，但潛規則是將菸品「塞滿飛機貨艙」為止，而不會放進機場倉庫裡，這次特勤人員的作法不但數量遠遠超過以往，還動用到5輛貨車載送，除了遭批吃相難看，整起弊案的背後還牽涉到國安局、調查局、華航三股勢力的互鬥，企圖用一石二鳥的方式，左打請辭獲准的國安局長彭勝竹、右打迄今未公開露面的華航董事長謝世謙

內情人士指出，每年總統出訪團，訂購菸品的「菜鳥學弟」都不同，這次輪到吳宗憲處理行政事務，也成為扛下整起事件的替死鬼。以過往例子來看，總統出訪時，潛規則是將免稅菸品「塞滿飛機貨艙」為止，大約2500條左右，跟這次的9800條的數量比實在是天差地遠。

內情人士說，航空公司要載運免稅品，要事先打領料單，之後須向財政部關務署巡緝科申報，但按規定這批預購免稅品要在7月11日蔡英文出訪時就上飛機，9000多條菸數量根本不可能上飛機，留在倉庫又要填登記單，東西離開要退庫單，這些都要向關務署巡緝課申請，卻一點紀錄都沒有，才遭時代力量立委黃國昌狠狠戳破。

根據華航內部向黃國昌爆料指出，吳宗憲自7月8日起，一連透過華航免稅品的系統後台下了5筆訂單，金額高達645萬元，每一筆都是用同一張信用卡刷卡，其中1張訂單的金額就高達292萬4460元，因此黃國昌先前就透過調查局安排埋伏，進行一週的佈線、場勘、盯梢，最終人贓俱獲。

▲▼謝世謙、彭勝竹。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲華航董事長謝世謙、前國安局長彭勝竹。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

據透露，華航內部人員找上黃國昌有兩個原因，首先，黃國昌向來打華航就不餘遺力，2016年華航罷工時，陪總統蔡英文出訪的黃國昌也留下來一起陪空服員，因而與華航高層產生嫌隙。其次，內部人員看不慣謝世謙在華航內的處事作風，且處處迎合執政黨，分贓意圖明顯，所以這次要謝世謙吃下任內「創下桃園機場夾帶走私香菸的最大數量紀錄」。

知情人士也透露，國安局身為國內情治機關龍頭，調查局的情報都送交國安局，這次調查局查辦「高級長官」的消息傳出後，在情治界引起極大震撼，國安局和調查局承辦事務性質相當雷同，過往在處理「自己人」時，看在雙方是兄弟的份上，手段不至於太狠，但這次「小弟教訓大哥」的意味濃厚

知情人士說，這次9800條香菸留在機場倉庫裡，理論上調查局接獲消息後，在吳宗憲下訂單的7月8日起至總統蔡英文7月22日回國期間，都可以直接進到倉庫查獲，可是調查局卻刻意等到5輛貨車載送離開通關禮遇專用道時才上前攔截，來個人贓俱獲，讓國安局顏面盡失。

「沒有高層的默許，怎麼敢把5箱免稅菸放倉庫。」知情人士透露，這次這麼明目張膽的原因在於府方和國安會人士自己手握多把訂單，「裡面的人都有買」，就算手上握有名單的總統府侍衛長張捷立刻調職貶任也滅不了火，而目前國安特勤也人人自危，就怕成為下一個替死鬼。

另一方面，立法院人士也透露，由於被捲入整起事件的單位都開始風聲鶴唳，為了怕越演越烈的風暴掃到自己，國安局特勤中心23日也派員造訪黃國昌，並向其報告說明此次陪同蔡英文出訪的國安人員，特勤中心只佔了十分之一，其餘的人員分別為總統府侍衛室與其他單位。

▲▼黃國昌“自行上網訂9200條煙？華航高層還在說謊！”記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

► 「國安局吳宗憲」正面照曝光！走私9800條菸…暴利507萬　最重判無期
► 國安局「吳宗憲」一張卡刷645萬？立委質疑高層涉案：他是倒楣替死鬼
► 1個人刷卡買645萬免稅菸？黃國昌點名華航董座謝世謙、國安會李大維
► 6600條七星免稅菸轉手省382萬元　總統府、國安局都被點名有人買
► 國安局「吳宗憲」是揪團代訂菜鳥　超購免稅菸行之有年陋習

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
快訊／英國新任首相結果出爐！　前倫敦市長強生當選保守黨黨魁
陸前總理李鵬22日逝世　享耆壽91歲
快訊／私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1
獨／馬俊麟跪地磕頭一小時！哀求老婆下架「3人吃便當」貼文
獨／走私菸「潛規則」2500條塞貨艙！華航內鬥董座　調查局教

關鍵字：蔡英文,國安局,華航,免稅,,吳宗憲,黃國昌,彭勝竹,謝世謙,張捷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／黃國昌再咬國安局：「張XX」陪蔡英文出訪2次就買不少菸

快訊／黃國昌點名謝世謙下台：華航讓人誤以為菸已上總統專機

LIVE／黃國昌再咬華航高層：後台上網預訂9200條菸還公然說謊

特勤只是替死鬼　江啟臣：疑總統府、國安會集體團購

國安局「吳宗憲」一張卡刷645萬？立委質疑高層涉案：他是倒楣替死鬼

影／趁蔡英文出訪走私　特勤嗆稽查員：不知道是總統車隊嗎？

9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車搶買保養品

快訊／私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1億」

大葉大學聯外道路開通　「前後任縣長同框」王惠美感謝魏明谷

特勤私菸案「別呼攏這是團購」　葉毓蘭嗆國安局應改名國家危險局

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車搶買保養品

快訊／私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1億」

大葉大學聯外道路開通　「前後任縣長同框」王惠美感謝魏明谷

特勤私菸案「別呼攏這是團購」　葉毓蘭嗆國安局應改名國家危險局

揭私菸案高層名單！　徐弘庭酸：民進黨大舉「寄生華航」

「是水很深的地方」　林飛帆坦言加入民進黨太太很擔心

不打算投入選舉！林飛帆再喊非韓家園：假話3次成真「真話要說4次」

韓國瑜私房節目《謝謝琳來了》揭草衙道美食　「香火鼎盛」不用拜

獨／出訪「潛規則」2500條菸塞貨艙　華航內鬥董座﹑調查局教訓大哥

影／國安局私菸醜聞「團爸」名單出爐　檢調將傳喚「各單位」貨主

出差整晚happy！他那邊開口「詭異爆膿」...噴出粉紅色OO嚇壞

李昇基聽1秒TWICE歌曲就猜中！大叔式舞動...抓麥硬要唱完副歌

酒漬水蜜桃+和牛！浪漫西餐隱身巷弄　在白色洋樓裡過情人節

墜樓原因曝光！《玩命關頭9》馮迪索替身「昏迷逾12hr」　妻悲痛發文：心碎了

南山人壽爆人工key錯理賠金「多一個0」　金管會要第三方機構查核

《獅子王》木法沙其實和辛巴有心結！　演員爆幕後祕辛「邊講邊拭淚」　

9800條私菸案擴大！2神祕女子血拚曝光　搭國安局便車搶買保養品

枋寮樂樂等養雞場「共用圍籬牆」　屏縣府開罰

新竹東風音樂祭7月27日登場　金曲歌王Leo王登場

高鐵「買一送一」當機補償再升級！　前2500名會員名單出爐

政治熱門新聞

國安超買菸可追至老李時代　老馬..

最重無期！國安人員走私菸品暴利..

走私9800條香菸！國安局吳宗..

文大教授4點分析：韓2020「..

廣德家：盼韓國瑜借官邸當「罷韓..

「公務門」每天上演走私免稅菸酒..

國安局「吳宗憲」友人喊冤：一個..

私菸案「團爸」名單出爐　檢調將..

總統專機「VIP」免稅預訂單曝..

黃暐瀚認了：馬英九時期專機團員..

小英特勤走私　還怒嗆現場稽查員

立委質疑高層涉案：他是倒楣替死..

高嘉瑜：柯出來反而幫韓會不會成..

快訊／黃國昌再咬華航高層　10..

更多熱門

相關新聞

關務署：舊資料只保存5年！　難查歷任總統專機...僅追「吳宗憲」

媒體報導，關務署追查昔日總統專機，關務署今(23)日否認此點，只針對少校「吳宗憲」本人，關務署表示，要先取得吳宗憲身分證字號、資料。

私菸案「團爸」名單出爐　檢調將傳喚貨主

邱顯智澄清私菸案：調查後才知攸關國安層級

府侍衛長張捷遭貶　調陸軍司令部委員

國安人員走私萬條菸　律師：涉犯貪污有爭議

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面