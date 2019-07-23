獨／出訪「潛規則」2500條菸塞貨艙　華航內鬥董座﹑調查局教訓大哥

▲停機坪（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉由總統蔡英文出訪的勤務走私9800條菸品，全案雖已進入司法程序，但後續效應仍不斷向上延燒。

據內情人士透露，總統府、國安會和國安局人員走後門購免稅菸的陋習已久，但潛規則是將菸品「塞滿飛機貨艙」為止，而不會放進機場倉庫裡，這次特勤人員的作法不但數量遠遠超過以往，還動用到5輛貨車載送，除了遭批吃相難看，整起弊案的背後還牽涉到國安局、調查局、華航三股勢力的互鬥，企圖用一石二鳥的方式，左打請辭獲准的國安局長彭勝竹、右打迄今未公開露面的華航董事長謝世謙。

內情人士指出，每年總統出訪團，訂購菸品的「菜鳥學弟」都不同，這次輪到吳宗憲處理行政事務，也成為扛下整起事件的替死鬼。以過往例子來看，總統出訪時，潛規則是將免稅菸品「塞滿飛機貨艙」為止，大約2500條左右，跟這次的9800條的數量比實在是天差地遠。

內情人士說，航空公司要載運免稅品，要事先打領料單，之後須向財政部關務署巡緝科申報，但按規定這批預購免稅品要在7月11日蔡英文出訪時就上飛機，9000多條菸數量根本不可能上飛機，留在倉庫又要填登記單，東西離開要退庫單，這些都要向關務署巡緝課申請，卻一點紀錄都沒有，才遭時代力量立委黃國昌狠狠戳破。

根據華航內部向黃國昌爆料指出，吳宗憲自7月8日起，一連透過華航免稅品的系統後台下了5筆訂單，金額高達645萬元，每一筆都是用同一張信用卡刷卡，其中1張訂單的金額就高達292萬4460元，因此黃國昌先前就透過調查局安排埋伏，進行一週的佈線、場勘、盯梢，最終人贓俱獲。

▲華航董事長謝世謙、前國安局長彭勝竹。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

據透露，華航內部人員找上黃國昌有兩個原因，首先，黃國昌向來打華航就不餘遺力，2016年華航罷工時，陪總統蔡英文出訪的黃國昌也留下來一起陪空服員，因而與華航高層產生嫌隙。其次，內部人員看不慣謝世謙在華航內的處事作風，且處處迎合執政黨，分贓意圖明顯，所以這次要謝世謙吃下任內「創下桃園機場夾帶走私香菸的最大數量紀錄」。

知情人士也透露，國安局身為國內情治機關龍頭，調查局的情報都送交國安局，這次調查局查辦「高級長官」的消息傳出後，在情治界引起極大震撼，國安局和調查局承辦事務性質相當雷同，過往在處理「自己人」時，看在雙方是兄弟的份上，手段不至於太狠，但這次「小弟教訓大哥」的意味濃厚。

知情人士說，這次9800條香菸留在機場倉庫裡，理論上調查局接獲消息後，在吳宗憲下訂單的7月8日起至總統蔡英文7月22日回國期間，都可以直接進到倉庫查獲，可是調查局卻刻意等到5輛貨車載送離開通關禮遇專用道時才上前攔截，來個人贓俱獲，讓國安局顏面盡失。

「沒有高層的默許，怎麼敢把5箱免稅菸放倉庫。」知情人士透露，這次這麼明目張膽的原因在於府方和國安會人士自己手握多把訂單，「裡面的人都有買」，就算手上握有名單的總統府侍衛長張捷立刻調職貶任也滅不了火，而目前國安特勤也人人自危，就怕成為下一個替死鬼。

另一方面，立法院人士也透露，由於被捲入整起事件的單位都開始風聲鶴唳，為了怕越演越烈的風暴掃到自己，國安局特勤中心23日也派員造訪黃國昌，並向其報告說明此次陪同蔡英文出訪的國安人員，特勤中心只佔了十分之一，其餘的人員分別為總統府侍衛室與其他單位。

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