揭私菸案高層名單！　徐弘庭酸：民進黨大舉「寄生華航」

▲吳宗憲等9名國安局涉案軍官，利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關。（資料照／記者劉昌送攝）

記者楊亞璇／台北報導

國安人員走私菸品事件持續延燒，台北市議員徐弘庭23日在臉書表示，除了這次的事件，也要呼籲大家重視民進黨大舉「寄生華航」的狀況，他列出華航內部部分高層名單，為民進黨政要的親信。

徐弘庭說，從主導專機任務、是曾任邱義仁機要的資深副總羅雅美，負責免稅品的空品部副總邱彰信，是立委邱議瑩的弟弟，存放免稅菸的華膳空廚董事長是葉菊蘭，主持專機會議的董事長兼總經理謝世謙，「主要管理階層都是如此名單，不知道副主管職以及基層幹部跟員工，是不是也有如電影寄生上流一樣，從英文家教到美術老師到司機到管家，通通包辦了」。

徐弘庭表示，電影的宣傳照指「幸福，不該是越分享越多嗎？」，「是不是這樣我不知道，但我知道，民進黨徹徹底底的做到了『寄生華航』」。

▲寄生上流電影宣傳照。（圖／imdb）

其他人也看了這些...

► 國安局私菸醜聞「團爸」名單出爐 檢調將傳喚「各單位」貨主

► 私菸拔官！總統府侍衛長張捷遭貶 調陸軍司令部委員

► 怕被走私菸掃到！外交部自清：同仁沒有參加「代購行動」

更多內幕...

► 總統專機「私菸演進史」！馬卸任前4000條 蔡從342條飆至9800條

► 「公務門」每天上演走私免稅菸酒！聽到禮遇通關...人在東京60條菸彈全打包

► 總統出訪當日接爆料 邱顯智：太太察覺有異轉請黃國昌處理

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！