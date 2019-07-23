林飛帆：韓國瑜不是庶民　「這都是包裝出來的結果」

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆23日下午接受廣播專訪表示，「韓國瑜真的不是庶民，這都是包裝出來的結果」，韓國瑜從過去地方派系、北農到擔任市長，並沒有真正站在庶民大眾的角度去思考問題。

對於主持人鄭弘儀提問，民進黨不能一直說高雄市長韓國瑜是草包，這樣沒解決問題，只會讓對方支持者更凝聚，怎麼看待韓國瑜的特質跟魅力？林飛帆表示，的確不應把韓國瑜當成草包，用嘲弄的方式看待對手，在民粹時代假話只要講三遍就會變成真的，所以真話要講四遍，這才是應該去做的。

林飛帆也指出，「韓國瑜真的不是庶民，這都是包裝出來的結果」，從過去地方派系、北農到擔任高雄市長，韓國瑜真的是站在庶民大眾的角度去思考問題？恐怕不是，他看到韓國瑜背後有一股威權勢力，正結合中國大陸的力量。

對於皆下來是否有投入選舉的打算，林飛帆回應說，他沒有什麼太多投入選舉的打算，時代力量立委林昶佐也有找他入黨參加立委選舉，不過，現階段自己的目標是要替本土政權守住2020大選，守護台灣這些年好不容易拚下來的進步價值。

林飛帆透露，民進黨預計8月1日成立政策對話小組，小組的組成會連結更多社會面，未來會走入基層與各界對話，讓政策形成的初期階段能廣納更多公民意見。

▲林飛帆。（資料照／記者季相儒攝）