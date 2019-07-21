未走斑馬線遭機車撞傷求償200萬　應自負6成肇責判賠4萬540元

▲行人不走班馬線被機車撞傷求償200萬元，但肇責鑑定為6成，南投地院最後只判騎士賠4萬多元。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣發生一起機車撞到行人意外，造成女行人小腿骨折、3節胸椎壓迫性骨折，加上精神損失與零零總總的開銷，該行人求償200萬元，但由於她未依交通法規走斑馬線擅闖馬路，須負6成肇責，南投地院法院民事法官審理後，依肇事比例判女騎士須賠28萬餘元，而加上強制險已給付部份，女騎士最後只須賠償4萬540元。

該起車禍發生在2017年，黃姓女騎士上午騎機車行經草屯鎮碧山路與興業巷口時，撞到正穿越馬路的中年女性，造成其左小腿骨骨折，胸椎第3、6、9節壓迫性骨折，黃姓騎士在刑事部分被判拘役40日，而女行人則民事求償200萬元。

女行人求償的內容包括：醫療費30萬8139元、尿布、住院輕便盥洗用具等生活用品2萬餘元、精神損失賠償25萬元、交通費7550元、受傷期間無法工作損失18萬3600元、未來無法工作損失36萬7200元…等，全部金額共200萬元。

法官審酌，醫療費和交通費應全數准許，看護費應賠12萬元，生活必需品如尿布、紗布、復健褲等因有估價單、發票可查，應准許，而紙碗、浴巾浴帽等難以認定是因事故而增加的開銷，故不應准許。最後准許賠償的金額為71萬7658元，而傷者未遵守交通法規，須負6成肇責，因此黃姓女騎士只須負擔4成，乘以2人肇事比例後，黃應賠償金額核算為28萬7463元。

因黃女有保強制險，保險已支付24萬6923元，因此最後黃姓女騎士應賠償金額剩下4萬540元。