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中油觀音外海天然氣接收站補償談不攏　百艘漁船海上繞場抗議

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▲中壢區與桃園區漁會上百艘漁船，23日上午前往觀音外海中油施工處抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢區與桃園區漁會上百艘漁船，23日上午前往觀音外海中油施工處抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中油公司在桃園市觀音外海興建天然氣第三接收站港口工程，因在海域施工部分，尚未與漁權主管機關中壢區漁會達成施工期間漁業補償協議，卻已有包商私自施工引發漁民與漁會不滿，質疑中油漠視漁民權益，23日清晨中壢區漁會發動漁船前往中油施工平台附近「繞場作業」抗議，桃園區漁會漁民也出動漁船響應，要求中油盡速出面解決爭議。

23日上午清晨6時許，中壢區漁會91艘漁船從永安漁港出發，到中油外海施工處進行「繞場作業」，桃園區漁會竹圍漁港也出動74艘漁船響應趕往接收站施工，總計165艘漁船在海上接力抗議中油漠視漁民權益。

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▲中壢區與桃園區漁會23日上午有上百餘艘漁船前往觀音外海中油施工處抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢區與桃園區漁會23日上午有上百餘艘漁船前往觀音外海中油施工處抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢區漁會總幹事黃德汶指出，漁會理事長葉國傑上午坐鎮漁會掌握漁民海上抗議情況，中油工作船「召伸8110」見上百搜漁船靠近後已離開施工現場，漁船在上午11時確定沒有其他工作船施工後，漁民陸續返回永安與竹圍漁港，但截至下午3時為止，中油公司都未派員前來協調。

葉國傑表示，中壢區漁會設籍漁船有358艘，中油天然氣第三接收站預計施工6年，主要供應大潭電廠天然氣發電使用，但長達6年施工期間勢必造成震動、聲響、海水混濁等不利漁民作業，將嚴重影響漁獲，漁會曾向中油反映，中油委託專家學者調查影響程度，期間漁會要求中油比照過去風力發電補償一艘漁船每年4萬元，另外向漁民租用警戒船一年計100趟次，補償費和租船費用6年總計約8000萬元。

不過，中油最近2個月協商過程卻提出，希望漁會徵求漁民同意，每艘船補償減為每年2萬元補償，但中油希望再減為每艘船1萬元，雙方金額差距約1000萬元還要再協商，漁會與漁民還在溝通期間，尚未達成共識前，中油承包商竟貿然施工，完全不尊重中壢區漁會海上漁業管轄權，因此漁民才會發動前往海上抗議。

中油認為，施工計畫進行海上防坡堤沉箱放置施工，漁會有意見，公司充分尊重，目前已暫停施工，也要求施工船隊撤離，近期會找時間與中壢區漁會進行協調。

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關鍵字：中油,天然氣第三接受站,外海施工,漁會抗議

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