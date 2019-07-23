2賣場工讀生發現漏洞「一起鑽」！低價爽買PS4、曲面螢幕　侵占逾23萬

▲陳姓與楊姓工讀生在桃園市某大賣場利用網路下單，賺取公司商品價差牟利23萬餘元被送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓與楊姓男子在桃園市某賣場擔任業務銷售人員，自去年7月起利用網路訂單業務以訂購高價商品再取消訂單，然後利用電腦出貨系統漏洞以高價商品放入低價商品包裹寄出後，賺取其中價差牟利。賣場盤點發現竟是自家人搞鬼，怒提業務侵占，桃檢23日偵結依業務侵占罪提起公訴。

檢警調查，22歲陳姓男子與25歲楊姓男子分別擔任連鎖大型賣場之網路購物訂單業務與鞋子銷售業務之計時工讀生，2人自去年7月15日起，先由楊在網路訂購高價與低價商品各1筆，再由陳前往店內倉庫取貨區取出高價商品後，楊再取消高價商品訂單，陳再將高價商品裝入低價商品以包裹寄出賺取差價牟利。

檢警查出，2人自去年7月中旬至同年10月31日底為止，以此方式訂購包括藍芽耳機、濾水壺、保溫瓶、泡麵、口香糖、曲面螢幕、PS4等上百種高單價商品，公司在10月底盤點後驚覺高單價商品短少，進一步查出電腦訂單才發覺負責網路訂購等業務的陳、楊2名工讀生利用網路訂單中之電腦出貨系統漏洞搞鬼，經清查後總計侵占23萬4873元貨品。

陳、楊2人在偵訊時均坦承犯案，檢方將2人業務侵占之商品依法全部沒收，偵結依業務侵占罪提起公訴。

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