總部6棟主建物全違建！市府鐵腕強拆　「台灣民政府」悄悄遷移到平鎮

▲桃園市政府建管處今在龜山警分局優勢警力下執行強制拆除作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣民政府涉嫌不法吸金逾7億餘元，桃園院檢依組織犯罪、詐欺與洗錢偵辦秘書長林志昇夫妻等人，其位於桃園市龜山區台灣民政府總部因屬違建，桃園市府建管處23日在優勢警力下執行強制拆除作業。地主曾到場維護權益，但在大型機具進場後已離開現場，據指出，台灣民政府上週已遷移至平鎮區。

▲桃園市政府建管處人員與警方進入台灣民政府內部查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府都發局建管處人員23日上午執行強制拆除台灣民政府位於龜山區總部違建部分，總計包括6棟主建築與鐵皮屋部分，經建管處多處勘驗後均屬違建必須全部拆除。游姓地主曾到場主張他們有依法納稅，希望能獲緩拆，不過卻提不出合法使用執照，龜山警方派出10餘警力在現場戒護與管制交通。

▲桃園市政府建管處強制執行台灣民政府主建築拆除作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府建管處指出，台灣民政府違建曾於2013年起陸續接獲檢舉，市府曾勒令自行拆除新增違建，今年4月再次被檢舉興建2層樓違建施工中，面積約500平方公尺，6月曾強制執行拆除，經比對現場其餘違建，尚有4棟完工不久鋼構鐵皮違建，與1棟4層樓RC建物為有公安疑慮之舊違建，總面積約3000平方公尺，市府上周曾與台灣民政府與地主溝通過，今日一併查報拆除，拆除作業希望本周內可以完成全部違建。

▲桃園市府建管處執行強制拆除台灣民政府違建。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府建管處拆除科在台灣民政府外圍與主建築上都貼上「此處違反建築法第25條」規定，係屬違章建築並強制拆除。所謂建築第25條即：「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。但合於第七十八條及第九十八條規定者，不在此限。

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