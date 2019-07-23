國安官員利用總統出訪夾帶私煙　盧秀燕：上梁不正下梁歪

▲國安特勤人員夾帶私煙，盧秀燕受訪表示，「非常離譜、上梁不正下梁歪！」（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

國安局特勤人員吳宗憲藉總統出訪勤務，向航空公司大量申購9800條免稅菸品，並在22日試圖透過國賓特殊通關夾帶入境。對此，台中市長盧秀燕23日受訪表示，「非常離譜、上梁不正下梁歪！」

台中市政會議23日移師到外埔區公所舉辦，盧秀燕也特別提早30分抵達，向眾人推薦火龍果、芋頭、龍眼蜜等當地農特產。在會前受訪時，媒體問到國安單位利用蔡總統外交時夾帶私菸，盧秀燕表示，「非常離譜、匪夷所思！」，認為有很多民眾的感受就是「上梁不正下梁歪」，國安局應是最嚴謹、最具有法治觀念的單位，結果利用元首外交走私、且數量龐大，非常荒唐、不可思議。

另對香港有疑似白衣黑道無差別攻擊民眾，盧秀燕表示，發生這種暴力事件非常不可取，認為一個進步的城市不容許也不該有這種事件，這種情形一定要嚴懲，一定要維護一般善良老百姓的安全。

她強調，雖然這件事不是發生在台灣，但大家之所以會高度關注，是因民眾的權益和自由民主，是普世價值，任何人都不應用任何的暴力形式去加害別人，所以她覺得應該要關注這件事情，並關心人民，也引以為誡。