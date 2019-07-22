14名高階警官異動　盧秀燕：打造宜居城市更要注意自身安全

▲▼盧秀燕主持高階警官交接典禮，呼籲維護治安之外，也要注意自身安全。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府警察局22日舉行新、卸任分局長和大隊長聯合布達，市長盧秀燕主持交接典禮時表示，台中市警察局的表現十分優秀，期盼員警們在強化治安、交通以及為民服務，打造宜居的安全城市之外，更要注意自身安全。

盧秀燕表示，依據警政署統計，在全體同仁的努力下，今年1月至6月份台中各類刑事案件發生數持續減少，刑案發生數、犯罪指標案件發生數、竊盜發生數、詐欺犯罪發生數均為六都最低，破獲力也比往年提升，成績優異。

此外，台中市在安居緝毒專案、掃黑工作專案等也都獲評為六都第1，最近台中市警察局更榮獲行政院政府機關服務獎的殊榮，是全國唯一獲獎的警察機關，盧強調，警察在維護治安的同時，更要注意自身安全，市民們尊重警察、愛護警察，讓警察保護人民，人民也成為警察的後盾。

警察局表示，原副局長張春波調派保七總隊長，保六總隊長張傳忠、督察長蔡金覇調任副局長，督察長由桃園市政府警察局主秘魏慶賢調派，第四分局分局長林逢泉調升保四總隊主秘，霧峰分局長莊勝雄調升鐵路警察局主秘。

另外，烏日分局長吳耀南調第四分局分局長，太平分局長張則誠調烏日分局長，東勢分局長蔡元戎調太平分局長，保大大隊長陳家銘調東勢分局長，公共關係室主任李建興調保大大隊長，大甲分局長廖國政調霧峰分局長，和平分局長許明耀調大甲分局長，民防管制中心主任吳銘淵調和平分局長。