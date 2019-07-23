高鐵每周日增開「台中－南港」北上列車　平日增加自由座

▲高鐵增開北上列車。（圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

台灣高鐵公司經檢討旅客需求及列車運用狀況，今（23）日宣布自7月28日起每周日上午增開由台中站北上之1508車次，6時52分從台中站發車，沿途停靠各站，8時10分抵達南港站。增開後每周提供1016班次列車的旅運服務，增開車次將自本周五7月26日凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

此外，高鐵表示，為提升通勤時段之自由座服務品質，8月1日調整周一至周五1510車次及802車次之自由座車廂配置，周一至周五的1510車次之自由座車廂由原本5節（8至12車）調整為7節（1至3車及9至12車），周一至周五的802車次則由原本4節（9至12車）調整為5節（8至12車），搭乘上述車次自由座的旅客，乘車時留意車站廣播及列車車門旁與車廂內之LED顯示幕。

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高鐵公司指出，旅客可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，購買增開車次之車票。高鐵公司將定期檢視市場需求、運轉調度及維修作業需要，必要時進行班次之檢討或調整自由座車廂數，以提升服務品質及效率。