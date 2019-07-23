經痛休半天！「公司沒生理假」新人妹遭開除　老闆秒刁難：很少有妳這種人

▲原PO想請生理假，最後卻遭解雇。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真是的晴天霹靂，比夏天的午後雷陣雨還激烈啊！」一名女網友發文表示，她到公司上班幾個月，日前因為經痛想請半天假，意外發現公司沒有生理假，想改請病假卻頻頻被刁難，最後老闆還當面開除她，讓原PO超傻眼，「用一個生理假看清老闆的嘴臉。」其他人也紛紛喊扯，「這已經違法了喔」、「快點檢舉。」

這位女網友在《Dcard》表示，她進公司上班好幾個月，上周主管休假不在，她剛好生理痛，就提出上午請半天，並在中午以前到辦公室，不過職代卻說「公司沒有生理假」，她雖然有點傻眼，「這種勞基法基本的東西公司居然沒有」，最後決定轉請半天病假。

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事後，主管回來上班後，她要請對方簽假卡，沒想到卻被老闆叫過去。老闆當場在主管、人資的面前質問她上周遲到的事，「我解釋我早上請生理假，而且公司居然沒有生理假」，老闆只回應，「公司很少人有妳這個問題」。

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▲原PO生理假只打算請半天，中午前就到公司上班。（示意圖／Pixabay）

原PO相當納悶，透露公司90%都女的，雖然都很多都是50幾歲的阿姨，「我不知道是不是各位都到更年期、沒經期，不然女生會生理痛是很正常啊！」她於是跟老闆提「沒生理假，那我請病假可以吧？」老闆則回，「沒辦法，因為病假都是要前一天請的。」

這句話讓原PO超級傻眼，「我是要怎麼知道我隔天一定經痛一定不舒服？當我是靈媒啊……」她無奈表示，老闆就是一口咬定她遲到，說公司不接受遲到這種狀況，還嫌原PO解釋太多，「直接叫我做到今天，瞬間在今天失業。」

女網友忍不住說，「你們可能覺得用一個生理假失去工作很可惜，但用一個生理假看清老闆的嘴臉，反正未來日子也不會好過到哪！閃人吧！」事後也補充，她已經發信給人資，請對方給她非自願離職證明、薪資條、資遣費，「這周前我要拿到，不然我就走程序。喔對我夢到～公司好像沒給過薪資條呢！」

▲原PO想改請病假，老闆卻說病假前一天要請好。（示意圖／記者謝婷婷攝）

她也曝光這間公司是某位立委太太任職過的基金會，隔空喊話立委，「知道不知道太太工作的基金會，居然不符合勞基法、性平法，公司管事的大頭（稱老闆，並非立委太太）還亂開除人，一整天人資也沒來處理離職手續。」

看到貼文後，其他人也紛紛直呼扯，「不適任也要符合勸解宣導調職等盡一切手段，勞工仍不適任才能解僱，他這樣算是違法解雇了」、「勞基法規定女生每個月有一天生理假，而且每年好像有兩天的生理假是有薪假，公司不能用生理假的原因開除妳，連資遣（有給資遣費）都能被告」、「沒有生理痛的人，完全無法理解我們這些會痛的人」、「拜託原po去檢舉！」

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