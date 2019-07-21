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上課想換衛生棉！師吼「要學會控制月經」　少女嚇壞：還不准我進教室

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▲▼櫻花，日本，少女，日本人，學生，憂鬱，抑鬱，自殺潮。（圖／視覺中國）

▲ 凱莉表示，亞當絲不應該因為月經去上廁所而被留校察看。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國城市德斯利（Dursley）一名14歲少女在學校上課時，開口向老師提出上廁所的要求，卻當場得到「要學會控制月經」的答覆，儘管她當下選擇走出教室，但內心仍感到無比震驚，甚至還被警告不准回到教室。此一狀況讓她的母親感到相當不滿，氣得跑到學校理論。

當地媒體GloucestershireLive報導，就讀九年級的亞當絲（Maisie-Rae Adams）的經期與大多數女性的狀況較為不同，有時一個月可能來3次，而這個情況也和她的母親凱莉（Kelly）相同。事實上，亞當絲曾因為「想上廁所」而被校方留校察看，而每次狀況都與月經有關。

在最新一次的事件當中，根據凱莉從孩子口中得知，當時亞當絲為了不要有遲到的紀錄，所以選擇先走到教室，接著再提出上廁所的要求，但卻得到「要學會控制月經」的答覆，同時嚇壞班上其他學生。亞當絲提到，她當下抓起衛生棉後直接走向廁所，「當我試著回到教室時，老師告訴我『我的包包在另外一個房間』，且不能回到原本的教室。」

▲▼學生，讀書，升學，考試，念書，課業。（圖／視覺中國）

凱莉提到，亞當絲經歷的一切讓她氣到差點哭出來，要求校方開會處理這起事件。事後才得知，原來亞當絲並不知道學校的「粉紅卡政策」（pink card policy），凱莉進一步對此提議，讓女孩子們在手上戴著粉色小物，讓老師一眼就能明白孩子正處於例假期間。

該校校長目前已做出回應，強調現階段仍不便透露個案細節，「但實際情況並非外界所想的那樣…我們會做事後的檢討反思，從中汲取教訓並加以改進。」

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關鍵字：月經,經期,衛生棉

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