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設局強逼宋讚養拍裸照！惡劣經紀人遭起訴建請重刑　檢：手法令人作噁　

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▲李男報到時還一臉輕鬆，沒料到自己會被當庭聲押。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲李男5月31日報到時一臉輕鬆，沒料到自己會被當庭聲押。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

韓籍藝人宋讚養控訴李姓前經紀人設局拍攝裸照、影片，並利用名號在外騙錢。台北地檢署2019年5月31日傳喚李男到案，並當庭將其逮捕、聲請羈押禁見獲准。如今全案偵結，檢方依詐欺等罪嫌將李男起訴，並請求法官從重判刑，「手法令人作噁、甚為惡劣！」

宋讚養指控，2年前上網找人幫他在台灣演藝圈發展，此時李男1人分飾多角，以可以幫忙找經紀人、娛樂公司高層幫忙等話術，誘騙拍下裸照和影片。宋讚養在自己的YOUTUBE頻道上說，「他也在我的旁邊不斷逼我，洗腦我說一定要聽這家公司的話，不然他們會對我怎麼樣他也不知道，也許要了我的命也說不定；他用我的名義在背後騙了我的周圍親朋好友的身心跟金錢，也對我的粉絲們做了不該做的事。」

全案經檢警調查後，3月份首度搜索傳喚李男到案，以詐欺等罪嫌向法院聲請將李羈押禁見獲准；5月初，因關鍵證人到案，加上從李的家裡、手機等處搜出的其他裸照、影片，初步查證為網路抓取，法院裁准讓李5萬元交保候傳。

但李男接受媒體訪問時堅稱自己清白，於5月31日遭傳喚出庭時控告宋讚養妨害名譽，但話才剛說完，檢方便當庭逮捕李男，並對李男聲押，隨後台北地院裁定羈押禁見。如今全案偵結，檢方依法將李男起訴，直指其「手法令人作噁、甚為惡劣」，建請法官從重量刑。

▼韓籍藝人宋讚養。（資料照／記者謝婷婷攝）

▲宋讚養被騙專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

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關鍵字：經紀人,宋讚養

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