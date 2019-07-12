拖板車酒駕倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝檢認定「無殺人犯意」

▲拖板車司機酒駕逃逸，竟倒車衝撞員警，最後躲在水溝內，仍遭查獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

王姓拖板車司機酒駕遭警方攔查，竟駕車逃逸，不顧員警及路人安危，還倒車衝撞員警，壓毀警用機車，警察也差點沒命。他最後還躲水溝不敢出來面對。警方酒測王男高達0.37，遭依殺人未遂、公共危險等罪嫌送辦。台中地檢署12日偵結，認為王男無殺人故意，依公共危險等罪嫌將他起訴。

台中市警局交通大隊第二中隊3月5日下午巡邏時，在潭子區環中東路、潭興路巷口發現一輛拖板車紅燈違規迴轉。劉姓警員立刻騎機車上前追趕，豈知，車上56歲王姓司機卻假裝配合停車，接著竟倒車衝撞警察。劉員機車倒地，右膝擦傷，人還差點遭車輾過，立刻拔槍朝左後輪開4槍，但該車仍加速逃逸。

▲▼拖板車停下後，立刻倒車，壓毀警用機車還差點輾壓警察，警員立刻開槍反擊。（圖／記者李忠憲翻攝）

「需要幫忙嗎？」後方熱心賴姓民眾見狀，立刻當起電影「終極殺陣」的計程車司機，載劉員上前追車，最後追到仁愛路一段111巷內的空地前方田地。王男發現警察追上，立刻下車逃跑，上演警匪追逐。王男還試圖跳越灌溉溝渠不成，與員警發生扭打，最後竟躲入排水溝，在員警要求下，他才乖乖配合，當場制伏。

王男自己坦認「飲燒酒啦！」，警方酒測發現高達0.37，他還胡言亂語說，「倒車是因為被員警攔車啊！」、「免銬啦！」。警詢後，殺人未遂等罪嫌移送法辦，並依《道路交通管理處罰條例》針對闖紅燈、危險駕車等開罰。

王男開庭時否認有殺人未遂犯行，他辯說「不想停車受檢就逃跑讓警察追，倒車時不知道後面有人，只感覺撞到東西，後來就繼續往前開」等語。

承辦檢察官認為，王男與劉姓警員不認識，沒有恩怨，為躲避追緝逃逸，雖有倒車撞上員警警用機車，但難認有殺害員警故意或動機，無殺人犯意，改依公共危險、妨害公務、毀損公務員職掌物品罪將他起訴。

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