愛車停路邊滿是菸蒂、檳榔汁　車主怒報警：第三次了

▲民眾李先生將車停在沒劃紅、黃線路旁，又沒影響交通，卻3次遭人惡意倒菸蒂、灑檳榔汁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台北報導

台北市北投區一位民眾將車停在沒有劃紅、黃線的馬路旁，也沒影響交通或人員進出，竟三個月內3次遭到有心人士傾倒大量菸蒂、潑灑檳榔汁，看到車子被破壞佈滿菸灰、菸蒂、檳榔汁，氣得報警，警方到場蒐證，並將調查可疑人士，將依毀損罪及廢棄物清理法送辦。

14日中午12時許，住在台北市北投區的李先生準備開車外出，看到停在路邊的休旅車時，當場傻眼，車頂、擋風玻璃、引擎蓋等地方，再度被人惡意傾倒菸蒂、菸灰，「這已經是4月份到今天第3次了，連檳榔汁都直接潑灑在車上，真的很過分」

李先生表示，「這裏沒有劃紅線、黃線，不會有違規停車的問題，再者也沒有擋到人員及機車進出，不懂為何要針對這部車，如果真的有影響到用路人或是擋道，也有留聯絡電話，北投向來是民風淳樸，與人和善的好地方，為何會發生這種沒公德心的事。」

轄區警方接獲報案後到場拍照蒐證，研判是有針對性，將調閱周遭監視器，調查可疑人士，將依毀損罪送辦並依廢棄物清理法裁罰。

▼警方到場拍照蒐證。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼車門黏著不明液體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼擋風玻璃都是煙蒂。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼引擎蓋也有遭潑灑液體痕跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）