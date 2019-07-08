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資收毒蟲懷疑老農偷電纜「拔槍射左大腿」　辯只想教訓仍被收押

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▲▼台中豐原老農槍擊案。（圖／記者陳玉攝）

▲林男懷疑張男偷拿電纜，朝對方左大腿開槍，檢方今聲請羈押獲准。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

張姓老農日前被林姓男子懷疑偷拿電纜，慘遭對方持槍射擊左大腿後逃逸，警經徹夜追查，7日上午在林男住宅中逮人，並查獲改造1槍枝、子彈數顆並依法移送；台中地檢署8日複訊，林男坦承開槍但否認殺人，稱只是想教訓對方，但林男有多次通緝前科，法官認定他有逃亡、再犯之虞，7日下午依槍砲、傷害罪等罪裁定林男羈押。

檢方7日上午經複訊後，認為林涉嫌殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪重大，中午向法院聲請羈押；開庭時，林供稱懷疑張男拿走他的電纜線，才會朝張左大腿開槍，但說自己無殺人犯意，只是想教訓對方。

▲▼台中豐原老農中槍。（圖／民眾提供）

▲林男懷疑張男偷拿電纜竟開槍，警徹夜追查24小時內就逮到人。（圖／民眾提供）

法官查出，林男有多次通緝前科，今年1月初到案、5月間才出監，但出獄後又犯槍擊案，檢察官認定林所犯是殺人未遂，法官改依傷害、違反槍砲，有逃亡之虞裁定羈押。

據了解，50多歲林男疑似有吸毒前科，平時靠撿拾資源回收維生，5日當天先偷剪電纜線藏在被害的62歲張男農田附近，但6日返回拿取時卻找不到，懷疑是張拿走，見張割完稻榖準備開車離去時急忙上前攔車，雙方發生口角爭吵，林一怒之下竟拔槍朝張左大腿射擊後逃逸；張男兒子聽到槍響後，發現父親倒臥在地，腿部還不斷湧出鮮血，急忙打119求援。

豐原警分局立即組成專案小組徹夜追查，經過濾沿途監視器，追查到林男騎乘的黑色摩托車，7日上午10點多在林男豐原住處中逮人，現場也起獲1改造槍枝、子彈數顆等作案相關證物。

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關鍵字：台中,豐原,槍擊,台中地檢署,羈押

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