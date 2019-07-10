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髮廊小妹變身律師樓老闆「狠撈5700萬」　竟因假機油案曝光

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▲北屯某法律事務所。（圖／翻攝自Google map）

▲尤、陳夫妻違法經營律師事務所，台中地檢依違反律師法起訴，查扣2人名下不動產、帳戶。（圖／翻攝自Google map）

地方中心／台中報導

台中檢調單位2018年5月底偵辦，自稱汽車專家的陳男販售假英國進口機油一案，竟查出律師幫羈押中的陳男夾帶6張紙條串證，進而發現陳委託北屯區某法律事務所，幕後尤姓老闆娘並無律師資格，與陳姓丈夫自2004年起非法經營律師事務所。檢調追查，陳、尤夫妻違法經營律師事務所，近8年時間內就賺入高達近5千700餘萬元；台中地檢署依違反律師法起訴尤、陳，並聲請查扣2人名下不動產、金融帳戶，尤、陳2人不服提起抗告，但台中高分院認為經核並無違誤，駁回抗告。

此案為檢方去年5月底偵辦陳男販售假英國進口機油一案，陳被收押禁見後，檢方前往搜索廖姓會計住處，在廖女皮夾內查獲陳男從看守所書寫上串證等內容的6張小紙條，及北屯法律事務所事務長尤女名片、匯款到顧問公司帳戶的116萬元的律師費單據。

承辦檢察官認為有異，追查發現尤女非律師，卻僱用律師執行業務，2006年曾被告發但當時獲不起訴；起訴書指出，尤原從事美髮業，之後進入多家律師事務所擔任客服，1999年到台中某法律事務所負責總管職位，2004年起尤與陳姓丈夫承接該法律事務所成為「幕後老闆」，尤掛名律師特助、陳則為執行長，而事務所的所長，尤自2006年底，以每月8萬元薪資聘請龔姓律師擔任。

2006年間尤女被告發涉嫌違反律師法，該法律事務所立即改名並搬遷到北屯區一棟民宅，以企管顧問公司名稱成立，由陳姓丈夫擔任負責人，再簽立假租約將辦公室租給龔男，尤、陳2人對外以事務長、執行長名義拜訪客戶接案，再轉由律師辦理。

2018年5月間台中檢調搜索該法律事務所，帶回相關帳冊，查出尤自2004年開始非法經營，陸續僱用10多名律師，近8年來應收帳款高達5千700萬元，認定為非法經營的犯罪所得，聲請查扣陳名下價值近2500萬餘元法律事務所不動產、尤及法律事務所帳戶，雖尤、陳2人不服提起抗告，但台中高分院核閱相關資料、筆錄，認為尚無不合，駁回抗告。

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關鍵字：台中地檢署,台中高分院,律師,法律事務所

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