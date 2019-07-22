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台中女酒駕「迴轉式3度衝撞」遶境信眾　目擊者：她像瘋了一樣…

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記者陳玉／台中報導

台中30歲黃姓女子今年4月間在大雅區神林南路酒駕肇事，未料與對方調解失敗，21日她得知對方參加廟會繞境，竟駕車前往等待並3次衝撞人群，連警方到場都不放在眼裡，最後擦撞3台賓士、1台BMW等4車，警出動7名人力將黃女拖出車外，她下車時仍喃喃說著「都是他們的錯」；目擊事件經過的張姓機車行老闆表示，黃女看起來像是瘋了，但後來見她神情好像很清楚，疑似積怨已久才會有駕車衝撞的失控舉動。

▲▼台中女酒駕衝撞人群。（圖／記者陳玉攝）

▲台中黃姓女子酒駕3度衝撞人群，還擦撞路旁賓士，在車身上留下長條鮮紅色擦痕。（圖／記者陳玉攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者回到現場查訪，張姓機車行老闆指出，21日下午4點多是鄰近宮廟外出參香返途，近百人在中清、大雅交叉路口下車後步行回廟中，但行經到機車店前，黃女就駕車衝向人群、接著倒車2度往前開，大家尖叫四散，她沿路擦撞停放路旁的車輛，並將一台賓士車推行往前數公尺，在賓士白色車身上留下鮮紅色長條的擦撞痕。

▲▼台中女酒駕衝撞人群。（圖／記者陳玉攝）

▲▼目擊的張姓機車行老闆指出黃女「像是瘋了一樣」，現場還可見清晰輪胎痕。

台中女酒駕「迴轉式3度衝撞」遶境信眾　目擊者：她像瘋了一樣…

▲▼台中女酒駕衝撞人群。（圖／記者陳玉攝）

張姓老闆說，黃女是「迴轉式的衝撞」，看起來是鎖定特定人士衝撞，像是失去理智一樣，現場信眾也嚇得驚慌失措、四處逃竄，但她被拉下車的時候，看起來神智清楚，有聽到她不斷重複說「都是他們的錯」，疑似積怨已久才會有衝撞的舉動。

而宮廟人員低調表示，這是黃女跟廟方委員會人員的私事，廟方並不清楚；後續記者追查黃女背景，當地人士透露，黃女住在大雅區主要道路上的民宅內，疑似是外地人士來大雅工作，沒有聽說過她不良紀錄，而與他人的酒駕糾紛也是看見衝撞才知道，相當訝異。

▲▼台中女酒駕衝撞人群。（圖／記者陳玉攝）

▲▼廟方人員低調表示，是委員會成員與黃女的私事，廟方並不清楚。

▲▼台中女酒駕衝撞人群。（圖／記者陳玉攝）

據悉，黃女前2次衝撞造成撞3台賓士、1台BMW等4車受損，她駕車離去後警方才獲報到場，未料黃女在20分鐘後再度返回，3度衝撞人群，連在場的7名員警都不放在眼裡，不斷瘋狂前進、後退、催油門迴轉，在場人員像沙丁魚般喊叫閃避，地上也留下長長的輪胎痕跡。

過程中，還有人丟磚頭試圖制止黃女，但都未果，讓民眾不禁怒嗆警方「為什麼不開槍？」；約10分鐘後，警方合力將黃女拉出駕駛座，但黃女仍與現場人員叫囂，酒測值更高達1.045，但黃女面對警方詢問為何駕車衝撞都不願回答，警不排除是黃酒駕後撞車，急著想離開現場才有此舉，22日依公共危險罪送辦。

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關鍵字：台中,大雅,酒駕

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