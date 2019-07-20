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買木炭「烤肉」...他呆坐墓園喃喃自語！運將嚇傻報警　原因曝光令人鼻酸

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▲老翁買木炭到墓園祖墳與祖先告別，員警好言相勸，阻止憾事發生。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲老翁買木炭到祖墳前與祖先告別，員警好言相勸，阻止憾事發生。（圖／記者李唯甄翻攝）

記者李唯甄、陳韻如／高雄報導

高雄一名陳姓男子搭乘計程車，買了木炭要去「烤肉」，卻跑到鳥松區第三公墓徘徊，計程車運將見狀驚覺有異報警。警方趕到現場後發現，陳男對著祖墳喃喃自語，一問之下竟是在跟祖先告別，員警聽聞後趕緊將他帶回安置，才阻止憾事發生。

高雄仁武分局仁美派出所17日中午接獲一名運將報案，稱車上男乘客上車後，先是要求他開到小北百貨，只見對方買了木炭、打火機、火種，說要跟朋友去烤肉，但卻沒有買任何食材，且目的地還是偏遠的鳥松區第三公墓，擔心會出意外，因此報警處理。

警方趕到現場時，發現陳男身旁放著木炭，獨自一人坐在墓園裡喃喃自語，不知道在跟誰說話，員警上前關心後，他自稱要跟朋友一起烤肉，但當時日正當中，員警根本不相信他的說法，另外他的手上又有醫療膠布，員警擔心會有意外，因此耐心的與他聊天。

經過長時間的談心，陳男最後終於放下心房向警方表示，自己孤苦無依，身體不好又長期獨居，到墓園是要來向自己祖先道別。員警聽聞後，為免發生憾事，除了安撫陳男情緒，還將他帶回所內輔導、聊天。經過了員警們一番苦口婆心的勸導後，陳男終於釋懷，還感謝員警們陪他聊天，並保證未來不會再胡思亂想，而警方隨後也將他轉介衛生局心衛中心持續關懷追蹤。

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關鍵字：墓園,木炭,烤肉

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