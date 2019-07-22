影／酒駕女360°迴轉衝撞！人群「沙丁魚式」狂閃：警察開槍啦！　曝2個月黑歷史

▲黃女酒駕狂U字迴轉衝撞人群。圖為一名男子扔磚頭試圖阻止黃女。（圖／網友授權）

記者張靖榕／綜合報導

台中一名黃姓女子4月在大雅區酒駕肇事，調解失敗後，竟打電話怒嗆對方長達10多分鐘；7月21日，她再度酒駕重回事發地點，甚至瘋狂迴轉衝撞人群，連警方都不看在眼裡，最後撞壞了5台車也撞傷人，下車時毫無悔意。當天晚上影片po出後被網友瘋傳，大家紛紛留言，「神經病嗎」、「警察看戲」、「警察開搶到時倒楣的是他們」。

女網友21日晚間上傳多段影片，開著紅色轎車的黃女不顧現場已有多名警察，瘋狂前進、後退、催油門迴轉衝撞人群，而原本來參加廟會繞境的眾人紛紛像沙丁魚般，不斷喊叫閃避，當中還有人丟磚頭試圖阻止黃女。過程中多名員警試圖嚇阻女駕駛，但因為沒有開槍強力制止，被現場的民眾怒嗆，場面相當混亂；女子被員警拉下車後，態度仍非常囂張，不斷和現場的人叫囂，最後酒測值高達1.045。

▲▼黃女無視警察嚇阻，仍不斷踩油門衝撞人群。（圖／網友授權）

▲被撞受損的5台車中，賓士和BMW各一台。（圖／網友授權）

原PO表示，已經不是第一次遇到這名酒駕女了，4月6日，當時原PO小叔開著她的車要走大雅區神林南路，從停車場出來後打方向燈準備左轉，卻被黃女從後照鏡處迎面撞上，當時警方測得黃女的酒測值高達1.28。事後雙方於6月25日第一次調解，結果失敗；原PO於7月19日自費3000元申請車禍鑑定，當天就被喝醉的黃女打電話辱罵10多分鐘。

原PO說，2天後小叔的宮裡舉辦活動正熱鬧，但可能是把現場畫面上傳到臉書，被黃女得知，於是對方又醉醺醺地開車來鬧事。「5台車被你撞爛，人也被你撞傷」，原PO氣得痛罵，「（之後）打給我說自己做詐騙集團，你都不怕有報應嗎？」

許多網友留言，「剛剛我也在現場，真的是瘋子」、「太誇張了」、「警察為什麼不開槍」、「這根本惡意找碴」、「該開槍的時候不開槍」、「她以為在玩GTA嗎」。

▼黃女已被員警帶回派出所。（圖／網友授權）