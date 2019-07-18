遇臨檢！酒駕男坐路邊仰頭猛灌水　跩臉拖延：我有權利說等一下...警全傻眼

地方中心／高雄報導

高雄市一名男子18日凌晨酒駕上路，碰上員警酒測攔查，不斷拖延時間外，還蹲坐路邊狂灌水，面對員警多次勸說，他竟回「我有權利說等一下」，酒測男妻子在一旁還出言不遜，質疑員警執勤方式，事後男子被測出酒測值達0.20，被警方依法送辦。

▲高雄酒駕男拒測坐路邊狂灌水。（圖／東森新聞）

事件發生於18日凌晨2時許，身穿灰色上衣的男子酒後載著妻子開車行經大順路時，碰上員警執行酒測勤務，但他遲遲不肯停車，硬是將車開到大順建工路口附近才停下接受臨檢。

▲男子最後在警方的一番勸說下才接受酒測。（圖／東森新聞）

但在實施酒測的過程中，男子想盡辦法拖延酒測，更蹲坐在路邊，拿出大瓶裝礦泉水拚命灌，面對員警催促，他更稱，「我跟你講，我有權利說等一下，因為我沒有說我不要酒測」，讓員警感到相當無奈，只好站在一旁耐心等候。

在男子3度拒絕酒測後，警方只好撂狠話，「消極不配合，已經第3次，我直接給你按拒測」，並告知拒測下場，男子這才願意接受酒測，男子被驗出酒測值高達0.20，警方當場依法查扣車輛。

此時，男子妻子認為員警執勤方式不公正，感到相當不滿，竟出言不遜；事後警方將2人帶回警局依法送辦。（來源：東森新聞）

▲男子妻子感到相當不滿。（圖／東森新聞）

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