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《新時代的中國國防》白皮書24日發佈　港媒：「涉台議題」將有變化

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▲▼解放軍們克服高寒缺氧的環境，完成實彈演練。（圖／CFP／示意圖）

▲《新時代的中國國防》中的涉台議題受到外界關注。圖為解放軍。（圖／CFP／示意圖，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸官媒報導，《新時代的中國國防》白皮書將在明（24）日上午對外發布，這是十九大以來的首版國防白皮書。這份白皮書將成為外界關注中國軍隊改革之後「國防政策是否發生變化」、「中國軍隊的職責和使命是什麼」的重要窗口。港媒則推測，鑑於國際形勢以及台灣局勢的變化，牽涉台灣的議題可能會隨之變動。

《環球時報》指出，這是中國第10版國防白皮書，從1998年迄今，中國先後發布9版國防白皮書；今（2019）年的《新時代的中國國防》發佈，便也說明中共軍隊改革基本完成。雖然內容尚未公佈，但部分人士分析，在十九大上載入黨章、中國兩會上載入憲法的習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）將會寫入。

▲2017年7月30日，慶祝中國人民解放軍建軍90週年，內蒙古的朱日和訓練基地舉行閱兵典禮。（圖／視覺中國CFP）

根據2015年的《中國的軍事戰略》，諸如「奉行獨立自主的和平外交政策和防禦性國防政策」 、「積極防禦戰略思想」 等內容在新白皮書中應該不會被去除；不過，目前國際形勢以及台灣局勢發生不小變化，新的國防白皮書可能在台灣問題上出現變動。港媒點出原因認為，2015年的國防白皮書是寫著「近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭」，但如今情況卻和當時不同了。

據悉，對於軍隊建設，中共在十九大報告中提出，將在2020年基本實現機械化，訊息化建設取得重大進展；到2035年，基本實現國防和軍隊現代化；到2050年，建成世界一流軍隊。

值得一提的是，白皮書發佈之後將在國新辦舉行新聞記者會，國新辦目前還沒公佈出席發佈會人員；按照先前慣例，國防部新聞發言人必將出席，出席人員還包括解放軍相關部門的軍官。「這將是一場受到媒體額外關注的發佈會，主席台上的發佈人將會面臨一連串的敏感問題。」

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