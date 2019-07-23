俄軍機不怕開火二闖南韓領空！　韓國防部將召見中俄大使館人員

▲ 俄機闖入南韓東海領空，地點位在南韓獨島（日稱「竹島」）附近。圖為南韓F-15K戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一架軍機23日二度闖入南韓東海領空（日本稱「日本海」），南韓戰機緊急升空開火示警。根據最新消息，俄軍機其實早在第一次飛入南韓領空時，就遇上韓軍開火示警，但不久後再度闖入領空。南韓官員表示，國防部料在今天稍晚召見中、俄大使館官員，提出嚴正抗議。

韓聯社報導，該架俄軍機先是飛入南韓東部海域的防空識別區（KADIZ），接著於當地上午9時9分闖入南韓領空，南韓空軍見狀隨即出動F-15K和KF-16等戰機升空追蹤，同時依照規定發射照明彈及警示彈，俄機在3分鐘後飛離領空，於9時15分離開防空識別區。

沒想到，該架俄機於當地9時33分再度闖入南韓領空，在南韓人員採取一系列的軍事行動應對後，俄方在4分鐘後飛離南韓領空，接著於9時56分飛出防空識別區。

只不過，在這一切發生之前，另外2架俄機與中國軍機也闖入南韓的防空識別區。當地清晨6時44分，2架解放軍戰機飛入防空識別區停留約30分鐘後離開，但在36分鐘後再度飛入該區滯留約半小時。

隨後，中國軍機與2架俄羅斯轟炸機會合，往南飛行越過東海。韓國聯合參謀本部（JCS）表示，這4架飛機於當地8時40分再度進入防空識別區約25分鐘。

中俄軍機此舉背後的意圖與目的現階段仍有待確認。南韓官員透露，南韓國防部今天稍晚將會召見中俄大使館官員，針對一系列違反國際條約的行為提出嚴正抗議。