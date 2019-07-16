顧立雄率團赴法、德、英三國　與法國簽金融科技MOU

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄上周率團前往歐洲洽談金融科技合作協議。金管會今（16）日表示，此行與法國金融審慎監理總署（ACPR）簽署金融科技合作協議，將有助於雙方發展金融科技，這也是金管會自去（2018）年以來所完成的第3份金融科技合作協議。

繼去年3月、10月先後與波蘭和美國亞歷桑那州分別簽署金融科技合作協議，這次顧立雄在7月第二周率團到法國、德國與英國，其中和法國金融審慎監理總署簽署金融科技合作協議，也是第3份金融科技合作協議。

金管會官員表示，這次金融科技合作協議內容，包括雙方監理機關轉介機制、資訊分享等，簽署後雙方將可據此透過彼此金融科技部門轉介金融科技新創企業給對方，提供協助以了解雙方的監管制度，並分享各自市場與金融服務創新相關訊息，將可促進雙方於金融科技的監理合作，並可為台灣及法國的金融科技業者創造更多機會，促進雙方金融創新的國際市場。

德國法蘭克福為歐洲大陸金融重鎮，金管會證券期貨局前身「財政部證券暨期貨管理委員會」曾於1997年與「法蘭克福證券管理委員會」（後併入德國聯邦金融監理總署）簽訂證券業監理合作MOU。不過金管會官員指出，這次並未和德國簽銀行和保險業的MOU，只是針對相關監理及合作議題，深入交換意見。

此外，我國有5家國銀在倫敦設有分行，如今英國脫歐的期限迫近，因此顧立雄在我駐英國代表林永樂的協助安排下，前往倫敦與英國審慎監理總署（PRA）執行長Mr. Sam Woods就脫歐因應及英國審慎監理總署近期重要措施及法規等進行討論，加強雙方互動及監理合作。

金管會官員說，以往每年英國監理機關都會給當地分行一封信，提醒未來的監理重點，而這次主要是與當地主管機關較為關注的議題進行討論。