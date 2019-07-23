東方設計大學升格2年傳4500萬財務缺口　要求上百教師研究費打3折

▲東方設計大學被爆出要求教師簽署減薪同意書。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

私立東方設計大學2年前才獲得教育部升格，如今卻傳出因為財務缺口，要求上百位專任教師簽署減薪同意書「共體時艱」。不過，教育部方面雖然證實的確有這件事，教師也可以拒絕簽署；但全國私校工會理事長尤榮輝認為，即使不能強迫，大多數教師還是會因為擔心學校撐不下去，而「自願」減薪。

根據《自由時報》報導，私立東方設計大學2017年通過教育部審議會委員投票，升格為大學，但有該校教師爆料，校方因為108學年度的招生不如預期，財務方面出現4500萬元的缺口，竟然要求全校上百位專任教師簽署減薪同意書。其中一份已經曝光的同意書上寫著，「本人XXX認同學校108學年度招生因受少子化衝擊未如預期，願共同承擔共體時艱為圖學校永續經營，同意自108年8月1日起至109年7月31日止，依學校支付教師研究費現行制度三成，給付本人每月教師研究費新台幣XXX元整，特立此書為憑」。

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▲教育部證實東方設計大學近年來招生人數下滑。（圖／翻攝自東方設計大學網站）

教育部技職司長楊玉惠證實的確有這件事，不過校方並未欠薪也沒有負債，只是近年的招生人數確實有減少。全國私校工會理事長尤榮輝則認為，縱使教育部曾發函提醒私校不得任意刪減研究費，教師也可以拒絕「被減薪」，而且校方不能以此為理由不續聘，但大部分的教師擔心學校撐不下去，還是會「自願」簽署同意書。

面對這場「危機」，私立東方設計大學方面尚未做出相關回應。