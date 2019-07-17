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投訴台鐵列車長態度惡劣　大學生被警察找上門...怒控個資外洩

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▲▼普悠瑪號列車,自強號,台鐵,火車,交通,和平站,花蓮。（圖／記者季相儒攝）

▲王姓大學生提告指控台鐵洩漏他的投訴人個資。（圖為資料照與本案無關／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

就讀東華大學的王姓學生，2018年間向台鐵投訴，檢舉汪姓列車長查票態度惡劣，之後卻接到警局通知，他被汪姓列車長控告妨害名譽，王氣得再告汪和台鐵相關處理人員違反《個資法》，但台北地檢署調查，投訴信上的個資早被塗掉，汪連提告的時候都不知該告誰，警方是另循正式管道調取王的個資，因此處分不起訴汪等台鐵人員。

▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時。（圖／記者李毓康攝）

▲王大生認為台鐵汪姓列車長態度惡劣，因此投訴希望鐵路局處理。（圖為資料照與本案無關／記者李毓康攝）

就讀東華大學的王姓大學生提告指出，他在2018年3月25日搭乘火車時，看到汪姓列車長態度惡劣，有對乘客大聲怒罵等情形，因此填寫旅客意見書後，寄到鐵路局申訴。

結果申訴信被鐵路局台北運務處車班副主任，直接交給汪姓列車長，使得汪得以拿去提告妨害名譽，而鐵路局林姓客服人員則依警方邀，求提供投訴人的身分，王姓大學生控告汪等3人分別涉嫌蒐集、利用、洩漏個資。

▲▼警政署長陳家欽動員保安警察第一、四以及五總隊，支援鐵路警察局。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲檢察官認為台鐵確實有保護投訴人個資，警方位偵辦刑案調取投訴人資料，並無違法。（圖為資料照與本案無關／記者邱中岳翻攝）

據了解，汪姓列車長當時被不只1位民眾投訴，但他只針對王姓大學生部分提告，而他到北檢出庭時喊冤，表示拿到上級交辦的旅客意見書時，上面的投訴人個資早被塗掉了，受理報案的警局也作證表示，汪拿出來的旅客意見書上，投訴人資料遭覆蓋，所以警方必須另外向台鐵調取投訴人資料。

檢察官認為，台鐵內部確實先將旅客資料塗銷後，才把旅客意見書發給相關單位調查實情，而台鐵在收到警局發函要求協助偵辦刑事案件後，提供原始沒被塗改過的投訴書，都沒有違反《個資法》相關規定，因此處分不起訴汪姓列車長等3名台鐵人員。

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關鍵字：投訴,台鐵,個資,大學生,個人資料保護法,妨害名譽

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