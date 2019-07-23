再告95名韓粉妨害名譽！女學生深夜PO感想：傷天害理的事不能做

▲女學生被韓粉霸凌，第二波提告95人。（圖／翻攝當事人臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

台中一名18歲女學生日前因與「韓粉」起衝突，事後臉書被大量謾罵留言灌爆，先前她已針對12名霸凌者提告，並在22日提出第二波，總共告了95人，加起來共107人。她在臉書上貼文指出，希望事情至此告一段落，並有感而發表示，「今天你不站出來，明天你站不出來」。



蔡姓女學生在資深媒體人王瑞德協助下，蒐集了大量辱罵言論證據。王瑞表示，第二波提告的對象為，3人威脅要不利或殺害蔡女罪名是恐嚇危害安全罪，其他辱罵蔡女的共為95人，罪名是妨害名譽（誹謗或公然侮辱），警方已經受理，因此目前暫告一段落，但未來若再有類似事件發生，不排除第3波提告。

蔡姓女學生也在22日深夜於臉書PO文，她提到，此事已經告一段落，並感謝大家支持，「我會開心追求更美好的人生！繼續充實自己，照著原本的計畫生活！」。她也稱讚王瑞德有智慧好相處，最後提出兩點感想，分別為「今天你不站出來，明天你站不出來」、「認真做好一件事，比什麼都重要，但傷天害理的事不要做」。

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這起風波發生在本月6日，蔡女原本是台中人，當天到高雄的香蕉煎餅店「廣德家」，卻剛好遇到楊姓女韓粉與店家發生爭執，蔡女意外被捲入其中，結果臉書被肉搜，遭韓粉以各種謾罵、侮辱性言論灌爆，甚至有人盜用她的照片，合成誣陷她賣淫等。

她先前PO文指出，這些霸凌言論讓她痛哭失眠，原先不打算提告，但一名粉絲表示自己的家人遭到網路霸凌而輕生，她才改變主意。如今風波暫平，許多支持者也在蔡女臉書底下留言，「勇敢的台灣人！加油！」、「小小年紀能站出來須要多大的勇氣啊!台灣的未來須要妳們這樣的年輕人，加油」 、「加油，你很棒，做對的事情!」