麵店老闆借冰箱用卻亂摸人妻　她氣壞拎色老公登門賠罪仍判拘

▲麵店老闆向人妻借冰箱，趁機對她伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃苑瑜／台南報導

台南一名吳姓麵店老闆因自家冰箱容量不夠，帶著肉品向人妻借用冰箱，卻趁對方整裡冰箱時，從後方環抱她腰部，還從肩膀、脖子一路往下摸；「不要這樣」人妻趕緊把老闆推開，沒想到對方又再伸出鹹豬手，「這裡又沒人、不會怎樣」。事後人妻向朋友哭訴並報警處理；法院審理時，老闆當庭賠償5萬元，法官認為他意圖性騷擾，判處拘役15日。

判決指出，吳姓麵店老闆於2018年6月17日上午帶著肉品到鄰居家，向人妻借冰箱，竟趁機伸出鹹豬手，不顧對方反抗仍繼續亂摸。當晚，人妻隨即向朋友哭訴，女兒也察覺到媽媽神情有異，在追問之下，媽媽才說出實情，鼓起勇氣到警局報案。

然而警方調查時，老闆辯稱，「不小心」接觸到人妻的肢體，從後面攬了一下對方腰部而已。而他的妻子得知此事後，大發雷霆帶著老公到人妻家道歉。

台南地院審理認為，老闆不尊重人妻的身體隱私及性自主決定權，只為滿足自己慾望而對人妻性騷擾，所作所為已帶有性暗示，足以認為他有性騷擾的意圖，乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私處之行為；不過考量他犯後態度良好，且當庭向人妻道歉並賠償5萬元，因此判處他拘役15日，可易科罰金。可上訴。

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