　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

麵店老闆借冰箱用卻亂摸人妻　她氣壞拎色老公登門賠罪仍判拘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲麵店老闆向人妻借冰箱，趁機對她伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃苑瑜／台南報導

台南一名吳姓麵店老闆因自家冰箱容量不夠，帶著肉品向人妻借用冰箱，卻趁對方整裡冰箱時，從後方環抱她腰部，還從肩膀、脖子一路往下摸；「不要這樣」人妻趕緊把老闆推開，沒想到對方又再伸出鹹豬手，「這裡又沒人、不會怎樣」。事後人妻向朋友哭訴並報警處理；法院審理時，老闆當庭賠償5萬元，法官認為他意圖性騷擾，判處拘役15日。

判決指出，吳姓麵店老闆於2018年6月17日上午帶著肉品到鄰居家，向人妻借冰箱，竟趁機伸出鹹豬手，不顧對方反抗仍繼續亂摸。當晚，人妻隨即向朋友哭訴，女兒也察覺到媽媽神情有異，在追問之下，媽媽才說出實情，鼓起勇氣到警局報案。

然而警方調查時，老闆辯稱，「不小心」接觸到人妻的肢體，從後面攬了一下對方腰部而已。而他的妻子得知此事後，大發雷霆帶著老公到人妻家道歉。

台南地院審理認為，老闆不尊重人妻的身體隱私及性自主決定權，只為滿足自己慾望而對人妻性騷擾，所作所為已帶有性暗示，足以認為他有性騷擾的意圖，乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私處之行為；不過考量他犯後態度良好，且當庭向人妻道歉並賠償5萬元，因此判處他拘役15日，可易科罰金。可上訴。

【更多新聞】

喝酒搏感情反爆口角！高雄外籍漁工亂鬥「酒瓶砸頭」　2男滿身血送醫

ET快訊
男客爽叫應召妹被電爆！全程無啪「寧願打遊戲王」：她超強
快訊／任達華老婆急奔醫院！　「華哥正在做手術」二度開刀
Gogoro男騎高雄「整路發麻喊神明」：被Google地圖雷

關鍵字：麵店,性騷擾,人妻,摟腰,冰箱,肉品,鄰居

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

到職才5天...17歲妹遭副理壓床上強X　掙扎驚喊：不要！他無恥辯：她是害羞

美籍旅客來台遊「包包掉了」…警火速尋回！他驚喜到這麼說

偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉

衝撞貨車「推行5公尺」4機車全倒　他「開口笑」落跑卻留下大牌

被當詐團慘圍毆…他爆氣撂人拿西瓜刀　跑最慢的「砍到見骨」

影／老員工墜牧草粉碎機…悽慘爛碎亡！檢相驗僅剩「11塊殘屍」可辨部位

高雄里長辦公室遭「高爾夫球桿」砸爛　警帶回落選里長父子偵辦

痛苦捧腹哭喊…產婦凌晨突臨盆「等不及救護車」！暖警開道護送

麵店老闆借冰箱用卻亂摸人妻　她氣壞拎色老公登門賠罪仍判拘

機器出包？加油站「刷到上一張信用卡」　台中女無辜挨告被函送

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

到職才5天...17歲妹遭副理壓床上強X　掙扎驚喊：不要！他無恥辯：她是害羞

美籍旅客來台遊「包包掉了」…警火速尋回！他驚喜到這麼說

偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉

衝撞貨車「推行5公尺」4機車全倒　他「開口笑」落跑卻留下大牌

被當詐團慘圍毆…他爆氣撂人拿西瓜刀　跑最慢的「砍到見骨」

影／老員工墜牧草粉碎機…悽慘爛碎亡！檢相驗僅剩「11塊殘屍」可辨部位

高雄里長辦公室遭「高爾夫球桿」砸爛　警帶回落選里長父子偵辦

痛苦捧腹哭喊…產婦凌晨突臨盆「等不及救護車」！暖警開道護送

麵店老闆借冰箱用卻亂摸人妻　她氣壞拎色老公登門賠罪仍判拘

機器出包？加油站「刷到上一張信用卡」　台中女無辜挨告被函送

高雄雨災韓國瑜罵中央　Kolas：救災不能只用嘴吧喊...

俄羅斯公開賽／白馭珀三局大逆轉第一種子　奪今年巡迴賽首冠

騎車到桃園被「鴕鳥超車闖紅燈」　路人嚇傻全為牠放慢車速

到職才5天...17歲妹遭副理壓床上強X　掙扎驚喊：不要！他無恥辯：她是害羞

美籍旅客來台遊「包包掉了」…警火速尋回！他驚喜到這麼說

梁朝偉出演「滿大人」被罵爆！　漫威大作《上氣》陷辱華風波

兒童遊樂區廁所伸狼爪！　4歲女童麥當勞校外教學遭噁男尾隨性侵

世籃賽／美國後衛戰力告急　麥卡倫退出拓荒者雙槍解體

偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉

醫實測撐這種傘3分鐘降溫5°C　一張圖秒懂各材質傘抗UV效果

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

社會熱門新聞

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

生前叮嚀「不用等我回家」！19..

蘆洲汽車撞公車　轎車駕駛送醫不..

父跌入碎草機成肉醬慘死　兒：老..

畫面曝！轎車遭機車高速衝撞　騎..

快當爸拚賺錢　他太累爆撞電線桿

即／士林劍潭公園　驚傳暗夜惡火

準機師遭姊夫賞綠帽！妻發展「芒..

龍洞跳水消暑「慘遭墜落民眾砸頭..

刷卡加油竟刷到別人的卡還吃官司

林志成9/29辦武狀元賽祭百萬..

少年提款爆糾紛　友人助陣遭砍送..

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

撞擊瞬間曝！蘆洲自小客飛撞公車

更多熱門

相關新聞

菜中有白色粉末　獨居人妻被鄰居下藥

江蘇省常熟市一名30歲獨居人妻日前在公司宿舍吃晚餐時，突然聽到樓道裡有人喊「樓下有人找」，隨即下樓卻沒發現任何人，幾分鐘後返回屋子繼續吃飯，發現餐桌上和飯菜裡出現了不少白色粉末。經過警方調查，確認是對面32歲已婚男鄰居下的藥，作案前他還將懷孕2個月的老婆支出門。

周杰倫叔叔甩鄰巴掌　判賠失1萬元

洗衣機拉出雪花褲　達人曝超神5招

丈夫幫女同事撐傘　人妻崩潰持水果刀

冰箱放乳白液體！她勾人夫裝善良：會不會...

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

企鵝妹坐客運…驚見「跟蹤男坐後面」淚崩

任達華手傷較嚴重！返港恐二度手術

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面