1分鐘發射16發炮彈　俄軍量產全球射速最快自走炮

▲俄羅斯射速最快的2S35自走炮（2С3）。（圖／俄羅斯聯邦國防部 Минобороны России）

實習記者魯斯濱／綜合報導

在本月舉辦的印度舉辦的「DefExpo 2020」國防工業展上，俄羅斯軍火開發商代表格里高利·扎卡曼克（Grigory Zakamennykh）宣布，俄羅斯已經研發出獨特的新型152毫米自走砲，每分鐘可發射多達16發炮彈，今年將進入限量系列生產，預計在2022年服役。

扎卡曼克表示，「目前已進行了10套系統測試，測試完成後就開始量產。」

2S35「聯盟-SV」（Coalition-SV）自走炮，是一款俄軍新型研發的自走炮，首次公開亮相是於2015年莫斯科勝利日閱兵的預演中，2S35將會取代目前服役於俄羅斯陸軍的MSTA自走炮。亮點是一門152毫米2A88炮，射速為每分鐘16發，是目前全球火砲系統中射速最快的。

俄羅斯地面部隊司令奧列格·薩柳科夫（Oleg Salyukov）表示，自走砲有一種創新的射擊方式，也就是「連射」（Barrage of Fire），可以從以不同角度向目標同時射擊數枚砲彈。

開發商指出，它被稱為「機槍」自走砲，其發射速度和射擊特性是世界上任何其他競爭系統所無法比擬的。