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備戰中元普渡　網購強打豪華拜拜箱、聯名話題美食

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網購備戰中元普渡（圖／業者提供）

▲距離中元節不到一個月，網購業者紛紛推出優惠搶攻採購商機。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰中元採購潮，各大電商陸續推出零食、泡麵等各種採買促銷，並提高備貨量，因應消費者一次大量購買需求。看好此波檔期商機，網購業者除了與知名食品品牌合作，強推聯名話題美食，期望能助陣買氣之外，觀察到現代人準備祭拜供品講求輕鬆、快速、一應俱全，因此豪華中元拜拜箱也成為今年主打重點。

中元普渡大拜拜，既是民間傳統習俗祭典，也是零售業力拚第三季營運動能的重要節慶活動之一。momo購物網今年提高中元節相關商品備貨量，較去年同期增2～3倍，並於即日起首波主打「澎湃buy中元」活動搶市，包括中元拜拜箱、涮嘴零食、沁涼好飲、三牲海鮮、水果甜點等限時優惠5折起，還有每日限定1元搶。

此外，momo購物網根據消費趨勢觀察，往年中元節以「中元拜拜箱」銷售尤佳，這次檔期特別推出近百款中元拜拜箱，針對「心意拜」與「豪華拜」兩大消費族群推出499～8,888元不等組合商品，前者集結蚵仔煎洋芋片、八寶粥、肉燥泡麵等，祭出199元「元滿平安箱」和499元「66吉祥好運組」；後者如1,299元「金澎湃12件組」、3,888元「超級發發發熱銷組」，則是有人氣曾拌麵與維力炸醬麵、異國美食辛拉麵與樂天小熊乾等一箱俱全，訴求讓消費者輕鬆又划算拜拜。

網購備戰中元普渡（圖／業者提供）

▲看準現代消費者繁忙的生活步調，以及尋求「便利」與「快速」的消費型態，一箱俱全的拜拜箱，成為中元節相關商品中的主打重點。（圖／momo購物網提供）

東森購物網主推合作食品品牌多，其中有近30家品牌為新加入，包括泰山、黑松、可口可樂、三好米等，品牌數較去年成長5成；商品組合上，同樣針對推出大組數的箱購組合，例如八寶粥6入組499元、土豆+脆瓜+菜心醬菜三寶組合包399元，限定限量販售，活動時間為7/15～8/18，此外，預計今年業績將成長4成以上。

Yahoo奇摩購物中心即日起至8/15慶讚中元萬件食品、清潔用品6折起，相關商品備貨量也提高5成，因應採購需求，預估這波中元檔期可望帶動平台業績成長4倍。

網購備戰中元普渡（圖／業者提供）

▲蝦皮購物觀察，7月起中元普渡相關商品銷售漲幅已近4成，尤其以飲料汽水、泡麵最突出。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物聯合站上品牌接力推出各種普渡優惠，7/29起由快車肉乾率先推出一日快閃優惠，除肉乾分享包限量38元起、最強聯名快車肉乾米乖乖限時下殺只要10元，當天結帳滿額最高還可現折150元；緊接由康鄰超市舉行品牌普渡聯合慶，全館5折起、精選商品享免運優惠。8/6～8/9強打「蝦皮中元節」活動，推出中元限定福箱、快速到貨等好康，活動期間每日20:00開啟「深夜普渡館」狂灑優惠券。

樂天市場看準中元節線上箱購需求，即日起至7/31推出「中元來樂天，餵飽貞子先」48H閃電出貨專區，分成餅乾、飲料、三牲、泡麵及甜點等5大類，多項商品下殺5折起，同時攜手愛買線上購物推出愛買慶中元專區，拜澎拜包全面5折起，全面商品5折起，加碼當月首購單筆666元，次月贈樂天點數50點，點數可於下筆消費折抵使用。

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關鍵字：中元普渡,網購,拜拜,momo購物網,東森購物,Yahoo奇摩購物中心,蝦皮,樂天市場

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