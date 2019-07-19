中元普渡款待好兄弟　網購盤點採購3大趨勢

▲中元普渡將至，網購業者盤點消費者線上採購供品趨勢。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡即將到來，許多民眾紛紛準備大採購以好好安撫好兄弟。網購業者盤點中元美食熱銷情形，發現今年供品採購有3大趨勢，包含特色拌麵崛起、健康氣泡水買氣旺、吹起異國零食風。

Yahoo奇摩購物中心品類經理李佩潔表示，過往中元節平均客單約落在700～1,000元間，其中以大箱團購組銷售有最顯著的彈跳，如零食澎湃箱、箱購泡麵等。

從平台銷售來看，過往中元普渡喜歡拜泡麵，今年泡麵美食以名人代言或知名餐廳聯名開發、口味獨特的特色拌麵為主流，盤點最受歡迎的特色拌麵Top3，分別為曾國城研發製作的「過海製麵所曾拌麵」、A-Lin代言的「老媽拌麵」及賈靜雯創辦的「賈以食日麻花麵」。

其中，曾拌麵與老媽拌麵每月熱銷破千包，拿下拌麵類熱銷榜冠亞軍，賈以食日麻花麵推出上市後單月業績翻2倍。此外，知名麻辣鍋品牌太和殿也推出慶讚中元普渡禮盒組，老媽拌麵則聯名泰國藍象餐廳再推新口味紅咖哩/綠咖哩乾拌麵。

▲曾拌麵月銷千包登熱銷榜Top1。

在飲品挑選上，越趨注重纖體、低熱量、零負擔等健康訴求，除偏好選擇原味或風味氣泡水，也使用氣泡水加果汁調製成氣泡飲，來取代一般碳酸飲料。Yahoo奇摩超級商城觀察，整體氣泡水品項較去年多1成，熱銷品牌Top3分別為「法國沛綠雅Perrier」、「舒味思」及「CrystalValley礦沛」，除原味外，今年新推出標榜結合膳食纖維的氣泡水、天然水果風味氣泡水也很受消費者青睞。

▲低熱量零負擔帶動氣泡水買氣旺。

零食部分，過往採買多以大包裝與箱購為主，今年箱購零食除以健康取向為主流，也吹起了異國風。Yahoo奇摩購物中心堅果類商品銷售彈跳最顯著，萬歲牌杏仁小魚業績較上月同期成長2倍，其次是迎合健康趨勢、好評熱賣的明治特級蘇打餅；Yahoo奇摩超級商城上的每日優果活力綜合堅果，以及今年風靡日歐、堪稱健康養生派的新興超級食物虎堅果，也緊抓準此波健康零食商機。此外，熱銷常勝軍的韓國小雞香脆點心麵、旅韓必買的Toms Gilim杏仁果與好麗友烏龜玉米脆片、海太辣炒年糕餅乾、激安殿堂竹鹽海苔等都是榜上熱銷的箱購韓國零嘴。