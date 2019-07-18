　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

才穿3天裂開…網友怒防曬外套比五月花還薄　釣出一票「3天幫」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

臉書廣告打很大防曬外套　網友才穿3天裂開怒「比五月花還薄」（圖／網友授權提供）

▲臉書廣告打超大、還有藝人PO文推薦的防曬外套，有網友買了以後，才穿3天就破了，超雷品質讓她怒炸了。（圖／網友授權提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

網購外套品質超雷，讓網友氣炸了！一名劉姓女網友在臉書看到一款廣告打很大、明星推薦的抗UV防曬外套，於是心動花了660元下單購買，等了兩個禮拜終於到貨，沒想到一摸材質，忍不住破口罵「比五月花還薄」，品質差到才穿3天縫線就裂開了。本來她還想以自身經驗提醒其他網友不要花冤枉錢，結果發現有相同情況的事主不少，自嘲可以組個「3天幫」。

該名網友在《爆怨公社》發文提到，她看到李千那、愛紗都在臉書粉絲團推薦某網路賣家的一款抗UV外套，再加上其他網友也有分享文，讓她生火決定敗兩件，結果收到衣服以後，被糟糕的品質炸到，怒批「一摸比我家廁所五月花還薄還透，隔天穿在太陽底下拎鄒罵的皮膚都曬痛了，而且...穿三天就從縫線裂開了（還只有騎車穿），就裂開了，裂開了......」

之後她趕緊向客服反應，雖然賣家官網也有說明「若無吊牌或是包裝袋破損的話，將無法提供退貨的服務」，但看到對方回覆商品並非一開始收到就有問題，若要修補需自付運費退回，讓她被氣到，認為衣服品質本身不好，難道是消費者的使用有問題？「一肚子火阿，所以到了一個男孩文章下面打算留言提醒別人，結果發現不只我們三天破...可以組個三天幫」，對於已經下單但還沒取貨的人，她奉勸「自己斟酌不要跟我一樣花660一肚子火火火，而且破了連當抹布的資格都沒有，因為比五月花還薄。」

臉書廣告打很大防曬外套　網友才穿3天裂開怒「比五月花還薄」（圖／網友授權提供）

臉書廣告打很大防曬外套　網友才穿3天裂開怒「比五月花還薄」（圖／網友授權提供）

▲網友向客服反應，得到的回覆卻讓她一肚子火。

臉書廣告打很大防曬外套　網友才穿3天裂開怒「比五月花還薄」（圖／網友授權提供）

臉書廣告打很大防曬外套　網友才穿3天裂開怒「比五月花還薄」（圖／網友授權提供）

▲不只原PO，不少買過的人也反應自己遇到了同樣情形。

原po表示自己已經到消保會線上申訴，而她在網路上po文也釣出不少遇到相同情況的其他買家，「我穿第二天就壞了」、「我第三天」、「他們家的衣服，我收到洗完就破了，傻眼貓咪」；而其他本來還在觀望猶豫的網友看了則是慶幸「好險沒買」、「滅火滅的剛剛好 差點下手」、「幫三天幫成員默哀三分鐘」，另有人光是看了外套圖片就說「照片看到那麼透就不想買了 怎麼可能真的防曬 騙很大」、「這根本..........比不上五月花好嗎！而且五月花分很多款式 厚度也都不同！」。

對此，《ETtoday新聞雲》記者聯繫該名網友時，她提到「因使用僅不到三天，倘若要修補也應賣家自行負擔來回運費，但卻要求買家自付運費寄回，很不合理」，此外，她也說自己是第一次遇到這樣的情形，「因為平常不常在網路購買商品，購買前也會多方比較，但這個外套看到很多藝人代言推薦，加上賣家可能會刪除負面的留言，沒在專業上看到說不好穿、不好用的抱怨，所以才下訂購買。」

網路賣家則回應，確實有在《爆怨公社》上看到網友發文抱怨，不過觀察真正有向客服反應外套有問題的消費者5、6個左右，僅少部分，但公司已重新審查該商品以及討論後續處理，採取直接退錢或換貨，目前未定，之後會一一向消費者聯繫。

ET快訊
社長證實收過「殺人信件」！京都動畫縱火16死、10人心肺停止
5女去他家床戰失蹤！警2月後在恐怖哥家「後院挖出乾屍骨」
蔡依林辣曬中空裝「水滴胸型」被看光！釣出阿信示愛　粉絲嗨：好

關鍵字：網購,防曬外套,臉書廣告,網路購物,抗UV外套,衣服

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限定3天！微風南山「主廚之夜」　龍蝦堡買一送一現賺350元

才穿3天裂開…網友怒防曬外套比五月花還薄　釣出一票「3天幫」

【廣編】洋蔥也瘋韓流！7月起韓國洋蔥首度全台家樂福上市

【廣編】社群新神器！台灣大互動式「影音打氣卡」MV登場

日本規模最大Moomin展覽　一解「嚕嚕米」近百年來身世之謎

限定只有一天！單點商品通通打8折　頂呱呱全年最便宜就這天

好運加倍！「巨無霸乖乖」驚喜現身　小7獨賣中元普渡必備

小朋友超愛喝水！原來是因為它　選對水壺讓小朋友養成愛喝水的好習慣

東森自然美全台首家線上旗艦店　搶MIT美妝保養市場大餅

周湯豪全新髮型曝光　「我不是一個有自信的人，所以要一直不斷進步！」

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

限定3天！微風南山「主廚之夜」　龍蝦堡買一送一現賺350元

才穿3天裂開…網友怒防曬外套比五月花還薄　釣出一票「3天幫」

【廣編】洋蔥也瘋韓流！7月起韓國洋蔥首度全台家樂福上市

【廣編】社群新神器！台灣大互動式「影音打氣卡」MV登場

日本規模最大Moomin展覽　一解「嚕嚕米」近百年來身世之謎

限定只有一天！單點商品通通打8折　頂呱呱全年最便宜就這天

好運加倍！「巨無霸乖乖」驚喜現身　小7獨賣中元普渡必備

小朋友超愛喝水！原來是因為它　選對水壺讓小朋友養成愛喝水的好習慣

東森自然美全台首家線上旗艦店　搶MIT美妝保養市場大餅

周湯豪全新髮型曝光　「我不是一個有自信的人，所以要一直不斷進步！」

群創3天買回4.3萬張庫藏股　累計股數達0.43%

瓊斯盃／中華白抗日惜敗　日本藍白雙宰

高市長選舉「韓國瑜讓5萬票」　組頭還沒收錢就被抓…判3個月

黑猩猩一起看電影變麻吉！　研究揭「情感建立」演化起源

黃偉哲攜手型男主廚送愛　籲各界迴響讓愛心不孤單

印尼公開賽／廖蘇配遭地主直落二無緣8強　台將雙打全淘汰

「最萌身高差」　綠衫軍231公分巨神兵爭取雙向合約

力挺「開放重機騎上國道」！光陽執行長：2020年是最佳時機

社長證實收過「殺人信件」！　京都動畫縱火16死、10人心肺停止

玩出創意＆自信　南榮國中贏得屏東縣機器人比賽第1名

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

消費熱門新聞

多多x柯南限定包裝　收藏度5顆..

好運加倍！「巨無霸乖乖」驚喜現..

兒童水壺百百款　營養師教你挑

限定只有一天！單點商品通通打8..

藏壽司比漾廣場7／23開幕

限時2天！用LINE Pay結..

夏日涼爽關鍵　冷氣這樣開最聰明

降噪耳機把城市變成無壓室！

日賣3千顆「法式煎餃」進駐京站

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

萌翻！「史努比不倒翁」可愛炸裂..

狂銷150萬份！小7再度回歸「..

高雄最夯！15米「網美書牆」超..

3大鬼怪「碗緣子」幫你蓋好運

更多熱門

相關新聞

6歲童記母密碼清空「購物車」

日前在河南安陽1名6歲的男童，疑似是記住了母親的手機密碼，趁母親不注意時，把價值4.3萬人民幣（約新台幣19萬元）的網購購物車中的商品全部買下，其中包括很多遊樂園設備，使得家中頓時儼然變成一座「遊樂場」，所幸經過協調，「誤買」的商品已經全部退貨。

囤好囤滿！網購揭露颱風天最熱賣商品

丹娜絲風雨未到　堵縫神器搜尋先飆2.6倍

罹癌媽落淚「替兒女縫整箱衣服」鼻酸原因曝

網購環保吸管　熱門前2名都是同一款

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

10年過去「母子變父女」萬人讚嘆

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面