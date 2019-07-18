才穿3天裂開…網友怒防曬外套比五月花還薄　釣出一票「3天幫」

▲臉書廣告打超大、還有藝人PO文推薦的防曬外套，有網友買了以後，才穿3天就破了，超雷品質讓她怒炸了。（圖／網友授權提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

網購外套品質超雷，讓網友氣炸了！一名劉姓女網友在臉書看到一款廣告打很大、明星推薦的抗UV防曬外套，於是心動花了660元下單購買，等了兩個禮拜終於到貨，沒想到一摸材質，忍不住破口罵「比五月花還薄」，品質差到才穿3天縫線就裂開了。本來她還想以自身經驗提醒其他網友不要花冤枉錢，結果發現有相同情況的事主不少，自嘲可以組個「3天幫」。

該名網友在《爆怨公社》發文提到，她看到李千那、愛紗都在臉書粉絲團推薦某網路賣家的一款抗UV外套，再加上其他網友也有分享文，讓她生火決定敗兩件，結果收到衣服以後，被糟糕的品質炸到，怒批「一摸比我家廁所五月花還薄還透，隔天穿在太陽底下拎鄒罵的皮膚都曬痛了，而且...穿三天就從縫線裂開了（還只有騎車穿），就裂開了，裂開了......」

之後她趕緊向客服反應，雖然賣家官網也有說明「若無吊牌或是包裝袋破損的話，將無法提供退貨的服務」，但看到對方回覆商品並非一開始收到就有問題，若要修補需自付運費退回，讓她被氣到，認為衣服品質本身不好，難道是消費者的使用有問題？「一肚子火阿，所以到了一個男孩文章下面打算留言提醒別人，結果發現不只我們三天破...可以組個三天幫」，對於已經下單但還沒取貨的人，她奉勸「自己斟酌不要跟我一樣花660一肚子火火火，而且破了連當抹布的資格都沒有，因為比五月花還薄。」

▲網友向客服反應，得到的回覆卻讓她一肚子火。

▲不只原PO，不少買過的人也反應自己遇到了同樣情形。

原po表示自己已經到消保會線上申訴，而她在網路上po文也釣出不少遇到相同情況的其他買家，「我穿第二天就壞了」、「我第三天」、「他們家的衣服，我收到洗完就破了，傻眼貓咪」；而其他本來還在觀望猶豫的網友看了則是慶幸「好險沒買」、「滅火滅的剛剛好 差點下手」、「幫三天幫成員默哀三分鐘」，另有人光是看了外套圖片就說「照片看到那麼透就不想買了 怎麼可能真的防曬 騙很大」、「這根本..........比不上五月花好嗎！而且五月花分很多款式 厚度也都不同！」。

對此，《ETtoday新聞雲》記者聯繫該名網友時，她提到「因使用僅不到三天，倘若要修補也應賣家自行負擔來回運費，但卻要求買家自付運費寄回，很不合理」，此外，她也說自己是第一次遇到這樣的情形，「因為平常不常在網路購買商品，購買前也會多方比較，但這個外套看到很多藝人代言推薦，加上賣家可能會刪除負面的留言，沒在專業上看到說不好穿、不好用的抱怨，所以才下訂購買。」

網路賣家則回應，確實有在《爆怨公社》上看到網友發文抱怨，不過觀察真正有向客服反應外套有問題的消費者5、6個左右，僅少部分，但公司已重新審查該商品以及討論後續處理，採取直接退錢或換貨，目前未定，之後會一一向消費者聯繫。