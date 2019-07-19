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網購10大熱銷美食榜　霸主義式米披薩半年狂賣近3萬片

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生活市集公布2019上半年十大熱銷美食榜（圖／業者提供）

▲生活市集公布2019上半年10大熱銷美食榜。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

最近網購美食夯什麼？生活市集統計站上2019年1～6月的銷售數據，公布上半年10大熱銷美食榜，觀察發現由於近年物價一再上漲，不少民眾精打細算，加上現代人生活繁忙，帶動單價實惠、簡單加熱就能上桌的即食料理買氣強勁，一次囊括9成席次，以餅類、餃類及麵食類等易產生飽足感的品項廣受歡迎，其中主打健康低熱量的義式米披薩更一舉登上熱銷冠軍寶座。

綜觀2019上半年十大熱銷美食榜，生活市集指出，因應養生風氣當道，強調健康低卡的品項最受歡迎，例如熱銷冠軍的「美味低卡脆皮義式米披薩」，採5吋手工米披薩麵糰加入台灣蓬萊米粉，主打低脂無油，每片熱量最低約210大卡，只要7分鐘在家就能烤出披薩店口感，上半年狂賣超過27,000片。

生活市集公布2019上半年十大熱銷美食榜（圖／業者提供）

▲義式米披薩榮登上半年熱銷美食冠軍。

生活市集公布2019上半年十大熱銷美食榜（圖／業者提供）

▲大成鄉村雞肉蔥油餅平均月賣銷超過7,500片。

第2名「大成鄉村雞肉蔥油餅」內含雞腿肉內餡搭配清爽青蔥，餅皮薄脆、口感有層次，強調不加防腐劑與人工香料，平均月銷超過7,500片，購買族群超過8成為女性；知名排隊美食「宜蘭羅東夜市義豐蔥油派」則以超過15,000片的整體銷售量，拿下第9名，其中6包60片的最大組數最受歡迎，佔整體銷量超過5成。

另外，名列國民美食的水餃商品也強勢攻榜，包括四海遊龍「餃逐天下手工飽滿大水餃」，上半年賣近18萬顆，位居第4名，其中以經典口味高麗菜豬肉最受消費者青睞，20包、單顆不到4元的最大組數最夯，顯見消費者在挑選此類食品時，價格仍是其首要重視的因素；人氣名店「東門興記老字號手工水餃」下單再贈名廚美饌湯底一盒，頗受好評，上半年共賣出超過76,000顆，登上第5名。

由藝人曾國城代言的「曾拌麵曾粉任選組合」，採天然黃金麥穗製作手工麵條，Q彈超耐煮，可乾濕兩吃，平均每月銷售超過2,000包，以香蔥椒麻口味最熱賣，拿下第6名。

生活市集公布2019上半年十大熱銷美食榜（圖／業者提供）

▲泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇單包百元有找，狂銷破萬包。

生活市集也觀察到，近年來單身、小家庭商機崛起，市面上增加不少獨享小包裝商品，主流品項為1至2人份、覆熱就可吃的即食包，例如去年網購通路爆紅的即食湯品「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，飽滿的猴頭菇或是杏鮑菇吸滿甘甜順口的湯汁，加熱解凍即可享用，上半年熱賣破萬包，為榜單第2名，以單價百元有找、12包的最大組數最暢銷，其中女性消費者佔比高達93%。

躍升熱銷第8名的「美味大滿足即時調理包」共11種口味可選，3大熱門口味是紅燒牛腩、咖哩雞丁、川味宮保雞丁，平均單包最低約60元，廣受小資族女性喜愛，上半年平均月銷超過1,200包，加上近期暑假自煮商機夯，更挹注該品近一月銷量較前月成長超過5成。

此外，不少上班族下班回家後喜歡追劇放鬆，並搭配零嘴美食享受小確幸，其中一項追劇良伴莫過於相當涮嘴的台式滷味，像是宜蘭道地知名的紅磚伯「宜蘭特選煙燻臘味」，遵循古法並用甘蔗取代木材煙燻而成，讓每種臘味都極度入味且富含香氣，上半年共銷售超過5,000包，名列第10名。同樣熱賣的還有「巨無霸酥烤脆皮德國豬腳」，表皮酥脆且肉多汁，膠質豐富美味，可用烤箱、油炸、或氣炸鍋料理皆適宜，並附贈德式風味酸菜+法式黃芥末醬，道地德式吃法絕搭，上半年賣出超過1,700隻，是熱銷第7名。

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關鍵字：網購,熱銷美食,生活市集,即食包

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