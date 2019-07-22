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臉書嗆「捷運站殺人」　正妹14小時被逮！落網前留言等警察很久了

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記者孫于珊／台北報導

一名年輕可愛、留著俏麗短髮的廖姓女高職生21日晚間6時39分，在臉書公開PO文說「要在內湖捷運站出口殺人」，不僅引發網友熱議，更造成社會恐慌，台北市內湖警分局獲報後，即與刑大科偵隊共同查辦，經循線追查行蹤，於22日下午1時許，在桃園市將廖女查緝到案，並依恐嚇公眾罪嫌進行偵辦。

▲▼短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人。（圖／翻攝臉書）

▲短髮正妹臉書放話要在內湖捷運站殺人，警在桃園將她逮捕到案。（圖／翻攝臉書）

其實，廖女在5月時曾PO文坦承自己生病了，有躁鬱症，吃了藥會有副作用產生幻覺，也很愛在路邊大叫，覺得很瘋狂、刺激，但她無法控制自己，甚至說自己的每天大腦都好亂，像瘋子一樣，而周遭的人則說她情緒起伏很大、情緒管理差等，讓廖女認為大家對她都毫不關心。

▲▼短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人，她有躁鬱症。（圖／翻攝臉書）

▲廖女曾坦承自己有躁鬱症。（圖／翻攝臉書）

廖女嗆「內湖捷運站準備殺人」一事鬧大後，22日約上午11時許，她將該文刪除。然而，下午1時許，警方將她逮捕歸案前，廖女還調侃PO文稱「我上新聞了，至少是正咩」，並附上一張新聞截圖，甚至還在底下留言「等警察等很久誒！再不來我要跑了」等語。

內湖分局目前正對廖女偵訊中，訊後將依法把少女移往少年法庭。偵查隊隊長林弘基表示，警方獲報後，即調派警力加強沿線捷運站守望及周邊巡邏，以維護往來民眾行的安全，並呼籲大眾，於公開網路頁面張貼相關偏激文章，可能涉及恐嚇公眾刑責，切勿以身試法。

▼所幸當晚內湖捷運站並無出現可疑人物，無人受傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼內湖捷運站。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：內湖,高職生,臉書,放話,捷運站,殺人,桃園,恐嚇公眾罪

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