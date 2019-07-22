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桃園高階警官交接　鄭文燦：研議增設副所長需9億預算

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▲桃園高階警官交接

▲桃園市警察局舉行新任高階警官交接，由市長鄭文燦主持。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市警察局22日舉行新任高階警官交接，由市長鄭文燦主持。此次新任高階警官包括：市府警察局副局長許錫榮、主任秘書賈樂吉和督察長吳坤旭，以及4位新任警分局長，分別為：桃園警分局長黃炳訓、平鎮警分局長李建民、蘆竹警分局長黃益三和交通警察大隊長林樹國。▲桃園高階警官交接

▲桃園市警察局舉行新任高階警官交接，由市長鄭文燦主持。（圖／市府提供）

鄭文燦說，職務向上提昇，象徵著責任、榮譽跟挑戰，而桃園人口成長為全國最高，已連續3年每年增加4萬多人，截至今(2019)年6月底止，警民比高達1:579，為六都中負荷最重。▲桃園高階警官交接

▲桃園市警察局舉行新任高階警官交接，由市長鄭文燦主持。（圖／市府提供）

為紓解基層警察同仁的工作壓力，市府將於明(2020)年10月前，分三階段爭取增加預算員額926人，使警民比降低至1：461。另外，市府也在研議根據派出所的大小，增設副所長等職務，以減輕警察同仁的負擔。目前預計需要約9億多元的預算，希望市議會能夠支持，使桃園的治安能得到更多的力量。

為了讓警察同仁有更好的辦公環境，在整建辦公廳舍方面，市府如期掌握進度，目前已完成桃園警分局同安派出所及大溪警分局等整建工程。接下來蘆竹警分局本部、楊梅警分局埔頂、草湳派出所及龜山警分局坪頂派出所，將優先納入整建項目。

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關鍵字：桃園,高階警官,鄭文燦,副所長

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