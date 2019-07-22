短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

記者趙永博、孫于珊／台北報導

一名廖姓女子21日晚間6時39分，竟在臉書公開PO文說「今天7.內湖捷運站出口一準備殺人」，還在底下留言稱自己「活膩了」、「叫警察抓我啊」、「你們無法阻止我的」、「是社會傷害我，我就要以牙還牙」、「我要殺光一群低能兒，喝他們的血」、「不然在捷運站自殺也是可以」等語，引發網友討論，而警方目前已主動介入調查。

▲短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人，警依恐嚇公眾罪主動偵辦。（圖／翻攝臉書）

網友看了廖女PO文後紛回應，「恭喜你獲得恐嚇公眾罪，是公訴罪」、「自己要死不要在那拉別人下水」、「妳是想紅」、「我看你是欠群人中出治療吧」、「坐等道歉，帳號被盜，都4臉書帶壞我的」等批評話語；也有人對廖女釋出關心，「冷靜」、「不要做傻事」、「有事可以跟我說」、「我過去很快，別衝動」；還有人直接標記警方，提醒「她要殺人了請小心」。

所幸當日晚間，內湖捷運站並無可疑人士出沒。警方對此表示，目前尚未接獲報案，但已主動介入調查，將依《恐嚇公眾罪》進行偵辦，也會請內湖區派出所針對捷運站及周邊加強巡邏，以維護市民安全。

▼21日晚間內湖捷運站並無可疑人士出沒。（圖／記者趙永博攝，下同）

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