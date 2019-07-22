白衣人群毆港民「致45傷、1命危」卻未被逮捕　警：穿白衣不等於參加打鬥

▲白衣人突然出現在元朗西鐵站毆打民眾。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾為了反對修訂《逃犯條例》，昨（21）日再度走上街頭，不料在今（22）日凌晨1點多時，突然出現上百名身穿白衣、戴白色頭盔及口罩的男子，進入元朗西鐵站內毆打民眾和記者，當警方到場後，這群白衣男便火速離去，有媒體詢問警方為什麼不逮捕施暴者，對方卻說「身穿白衣不等於有參與打鬥，所以並未逮捕任何一人。」

綜合港媒報導，目擊者指出，他們看見有一群白衣男手拿棍棒等攻擊性武器，突然闖進元朗西鐵站痛打民眾和記者，截至今日上午7點，就已傳出45人受傷的消息，當中有5人身受重傷、1人有生命危險。據悉，白衣群眾見到警方到場後就乘車離去，過程中並沒有員警上前阻止。

▼有網友瘋傳這群白衣人的身分。（圖／翻攝LIHKG論壇）

負責刑事調查的警員到場調查後表示，暫時不能確認這些穿白衣的人有參與打鬥，所以警方並未有任何拘捕行動，「這就像是你不能夠說穿黑衣就一定有參與打鬥是一樣的道理。」記者又問，目擊者看見白衣男拿武器攻擊，這又該如何處理。警方回應，「無論是哪個陣營，都沒看見有人帶攻擊性武器。」

也有媒體問警方為何動作這麼慢，導致多人受傷。一名李姓分區指揮官指出，「因為他身上沒有錶」，所以也不清楚有沒有晚來。他最後說，元朗警區重案組第一隊正處理案件，呼籲市民致電報案並且提供案件資料，「我們強烈譴責暴力行為，一定會嚴查到底。」

▼白衣人士拿起武器無差別攻擊市民。（圖／路透）