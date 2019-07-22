影／白衣人闖車廂暴打影片曝光！青年跪地求「不要再打」秒被打臉倒地

大陸中心／綜合報導

香港721遊行後，西鐵元朗站突然有大批白衣不明人士手持棍棒等武器打人，香港立法會議員林卓廷聽聞消息後趕往現場，現場直擊白衣人士衝入包廂攻擊民眾畫面，自己也受傷流血。

▲白衣人士突出現香港元朗站，對現場群眾展開攻擊。（圖／翻攝自林卓廷臉書粉絲專頁，下同）

林卓廷昨（21）日晚間於元朗現場直播，只見現場一片混亂，白衣人士手持棍棒、藤條等武器衝入包廂內，對裡面的乘客動手，一時之間尖叫聲四起，乘客只能四處逃竄，部分人士試圖用手中雨傘擋下攻擊，但還是許多人被打中。

▲青年跪下求饒，但卻被狠打。

現場背景有女生聲音大喊「不要打啦」、也有許多婦孺無助哭喊；之後有一名青年在車廂門口跪下求饒，拜託白衣人士們不要再打了，但才站起來沒多久，撿起打人群眾的東西交還後，就被一名男子「啪」一聲大大打臉，隨後往後倒在地上。

林卓廷表示，即使市民無任何攻擊動作，仍被毆打。白衣人士發現他在場後，左右夾擊集中毆打他，多次被棍打中頭頂，嘴角被插傷需縫針，右手抵擋攻擊多次中棍，嘴角被打到爆開需要縫針，直到列車開出，市民被毆打逾半小時。

林卓廷也指出，由他首度與警方聯絡要求跟進有關黑社會問題，至市民多次受襲逾個多小時，其間未見警方到場，對警方完全無派人嘗試控制局面，表示極度憤怒。





▲林卓廷也受傷流血。