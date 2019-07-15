到藥妝店買一包衛生棉　她結帳「連遇3關卡」噴1353元逃出...崩潰！

▲藥妝店示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張嘉晏／綜合報導

藥妝店時常會推出各種優惠活動，加上店員推波助瀾一波，許多消費者都會招架不住、荷包大失血。一名女網友昨日抱怨，明明自己只是要買一包衛生棉，沒想到結帳出來錢包秒失去1張藍色小朋友，大嘆自己是否腦波太弱。不過許多網友都表示，如果真的是需要的東西倒是無妨，反而還算是賺到了。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示昨日到藥妝店購物，原本只是想買一包衛生棉來用，沒想到結帳的時候，卻遇上重重關卡。她表示店員首先告訴她「抽中85折的優惠」，問說要不要再多帶其它商品，結果她挑了髮妝類產品後，對方又說第二件打7折「要不要再帶一件」，同時卸妝油也有第二件5折的優惠；這樣一來一往後，出店門時她的錢包已經少了台幣1353元。

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原PO看著紙袋裡滿滿的商品，除了有衛生棉，還有粉餅、藥水和卸妝油等，讓她不禁感嘆「到底是店員銷售厲害，還是我自己腦波殘弱......。」

▲明明只是要買一包衛生棉，結果變成這樣 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，道出眾多網友的心聲，大家紛紛表示，「正常的」、「別說了，說多了都是淚」、「下次出門別帶多餘的錢」、「昨天也莫名其妙買了一袋回家」、「你需要練習斷捨離的技巧」、「我媽上次看完醫生，叫她去屈臣氏吹冷氣等我們，結果上車時一大袋= =」。

其它人則是安慰道，只要是能用得到都有省到錢，「你是好客人」、「你真是大客戶」、「幸好衛生棉有買到。通常買了一堆東西回家，卻發現最想要的忘記買了」、「看到你這樣，我就放心買了」、「當作囤貨吧」。

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