偷學搖屁舞！鬧鐘一響…大班妹「夢中狂扭」床上滾3圈　媽笑噴跟拍：佩服

記者鄺郁庭／採訪報導

「每個學校每年總是會準備畢業典禮，每個孩子用心學習」，一位媽咪表示，她的女兒在睡覺時，聽到表演舞蹈的音樂後，就躺在床上開始手舞足蹈，讓她忍不住趕緊拍下畫面，把影片貼上網，「連睡覺都如此認真，當媽媽的我，真的是佩服再佩服。」其他人紛紛笑讚，「老師該多感動」、「太可愛了。」

米漿媽咪在臉書《爆廢公社公開版》貼出影片，只見小女生躺在床上，睡到整個小肚子都露出來，但聽到音樂後就開始跳舞，還會轉身扭動屁股，畫面相當逗趣、可愛。1分鐘左右的影片裡，妹妹就扭了3次屁股、轉了3次身，還有各種揮手等動作，超賣力的模樣讓媽媽超佩服。

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▲妹妹睡夢中聽到音樂，馬上跳起舞。（圖／米漿媽咪授權使用）

而且仔細看看影片，會發現小女孩身旁還睡著另一個妹妹。米漿媽咪就在留言處透露，旁邊睡覺的確實是小女兒，接著就爆小姐姐的料，「重點來了哦！這首歌，妹妹的舞」、「真的認真看她妹妹班級在跳」、「重點畢業典禮結束了」、「表演已結束了，但是還在她腦海裡。」

米漿媽咪告訴《ETtoday新聞雲》，6歲女兒今年大班畢業，影片中在跳的歌是《勇氣棒嘟嘟》，她把這首歌設成鬧鐘，「那天她就突然聽到歌在扭動，我就快拍下來」，在旁邊睡覺的妹妹也任由姐姐轉動。米漿媽咪說，這首其實是妹妹的舞蹈，但愛跳舞的姐姐都會偷看，不知不覺就學起來了。

▲床上狂扭屁股讓網友直呼超可愛。（圖／米漿媽咪授權使用）

米漿媽咪笑說，本來不知道女兒喜歡跳舞，小班的時候才發現孩子真的很愛，「我超傷腦筋的，因為她們要練習跳舞，我們出去吃飯，她有空就給我站起來，在餐廳跳舞」，而且看到大家都問小孩是不是壓力太大，讓她忍不住直呼，「媽媽應該壓力比較大。」

看到影片後，其他人紛紛笑噴，「睡眠減肥法，我需要」、「會不會睡起來腰痠背痛」、「現在小孩為了一個畢業典禮的表演，壓力大成這樣」、「我懂～我兒子最近也這樣～莫名其妙的唱歌比手勢」、「我家的也是欸！還會喊口號。」

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