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影／要低調！高鐵「買一送一」7/22晚間開搶　限時1小時1人限購2張

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記者許力方／台北報導

台灣高鐵公司為了歡慶高鐵TGo會員人數突破百萬，針對會員推出買一送一優惠活動，TGo會員於7/22日（周一）晚間22時30分至23時30分登入帳戶，就有機會購得「兩人同行、同享半價」專案車票，限購2張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次車票，限量2500組，限時1小時，售完為止。

台中高鐵 。（圖／記者週宸亘攝）

▲高鐵買一送一就在明晚！快搶購理想車次。（圖／資料照）

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台灣高鐵公司表示，要參加活動的民眾，必須加入TGo會員並開通帳戶，才能獲得活動資格。加入「高鐵會員TGo」手續簡便，只要年滿18歲，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並點擊認證信中之連結完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。

▲▼高鐵車票改版。（圖／記者賴文萱攝）

買一送一活動時間為7月22日晚間22時30分至23時30分，1小時內至「兌換專區」的「車票換購」頁面，選擇「百萬感動百萬美好 兩人同行車票半價」優惠選項，填妥起訖站、日期、車次，並立即完成線上付款，每人限購1組、2張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次車票，限量2500組，並立即完成線上付款，售完為止。

高鐵表示，可購買之車票搭乘期間為7月23日至8月18日，歡迎TGo會員準時搶購理想車次！（詳細資訊敬請參考活動網頁）。

【秒懂！購票攻略】：

一、限時購票時間：2019/7/22 22:30－23:30 (限時1小時)
二、適用搭乘期間：2019/7/23－8/18
三、適用購票規則：
成功加入高鐵TGo會員並開通帳戶，始可獲得本專案活動購票資格。
本專案僅開放TGo會員專區限時搶購（含TGo會員網站與台灣高鐵App），
購票優惠資格將於活動當日晚間22:30生效並顯示於TGo會員[兌換專區]-車票換購。
四、本專案優惠車票採訂位並付款成功之先後順序計算，請務必確認行程後立即完成信用卡付款，始完成購票程序。 (未立即完成付款流程者，購票優惠資格將於15分鐘後退回帳戶；惟期間若活動限量組數已額滿時，則不再享有本優惠。)
五、單筆購票限購2張標準車廂對號座、相同日期、相同區間與車次之車票。每人限購乙組，限量2,500組，售完為止。
六、完成訂購後如取消訂單，該購票資格不予返還。
七、完成訂購後如需變更，需至車站售票窗口辦理，並限變更適用搭乘期間之車次乙次。

▼高鐵桌／手機版流程5步驟。

▲▼要低調！高鐵「買一送一」7/22晚間開搶　限時1小時1人限購2張。（圖／台灣高鐵）

▼高鐵App版流程5步驟。

▲▼要低調！高鐵「買一送一」7/22晚間開搶　限時1小時1人限購2張。（圖／台灣高鐵）

▲▼要低調！高鐵「買一送一」7/22晚間開搶　限時1小時1人限購2張。（圖／台灣高鐵）

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關鍵字：高鐵,買一送一

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