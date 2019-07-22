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日本玩21天看清男友「關東決定分手」　人妻：結婚前拜託先長期旅行或同居

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲原PO在旅行中體悟，「如果未來60年，我都要過這樣的生活，我一定會發瘋的。」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫

記者陳俊宏／綜合報導

「看到幾篇閃婚、閃離，又看到幾篇情侶思考似乎不合適，讓我想起一件很重要的事情。」一名人妻發文給情侶建議說，結婚前請務必去兩周以上的長期旅行或同居一陣子，她提到和當時男友去日本，「最後一周在關東的時間，讓我下了必須分手的決定…對我來說，長期旅行救了我的未來，一場海外旅遊看清他並非我的良人。」許多網友看完超認同，還有人說要叫女兒這樣做。

原PO今天（22日）在「戀愛公社」臉書社團回憶，當時和大學同學們一起出國挺興奮，第一是沒和朋友出國過三周這麼長的時間，第二是可以和當時男友出去玩好開心，但從行前準備開始就漸漸有點端倪，似乎不會是趟單純的旅行。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，和另外三位友人比起來，她和男友的體力實在挺差，所以在出國前一個月開始自主鍛鍊，同時也提醒他「多少鍛鍊點吧，別出國了造成別人的困擾」；但說歸說，他在30天中大概只鍛鍊了4天？

▼原PO說，「從行前準備開始就漸漸有點端倪，似乎不會是趟單純的旅行。」（圖／示意照／翻攝unsplash免費圖庫）

▲旅遊,冒險,旅行。（圖／unsplash）

原PO說，到了當地，光都內行程就能看出體力差距，她和三位友人可以一直走走逛逛，但男友不定時要找椅子休息，「耽誤了我沒關係，但他一休息就是耽誤四個人的時間。」

原PO指出，入境隨俗是種概念，大家到居酒屋用餐，店員也有提醒「每個人要點一杯飲料喔」，但男友堅持不點「我又不是當地人，幹嘛守他們的規矩」；畢竟在那當下他是男友，所以她點一杯酒、一杯茶，這樣也算是兩人點兩杯。

「21天的旅程中，他和大家起的衝突主要是因為體力不支，需要坐著休息引起的。」原PO表示，或是男友想脫隊去其他地方玩，但語言不通，所以要她一起脫隊去當他的導遊兼翻譯。

▼原PO和男友到日本玩21天，讓她真正了解對方。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼飛機,飛行,航班,航空,出國,旅遊,長途。（圖／pixabay）

原PO說，有時購物完，她身上可能大包小包，想請兩手空空的男友幫忙但被拒絕；同行友人願意幫忙，但回飯店後，卻開始被他嫌「不守婦道」，怎麼可以讓其他男性幫忙？

原PO指出，包括其他像是讓女生走裡面，或是下雨天幫忙撐傘等一些貼心舉動，男友都袖手旁觀，等友人們做了，事後再來數落她是不是其實想和對方在一起？

「最後一周在關東的時間，讓我下了必須分手的決定。」原PO寫道，「因為如果未來60年，我都要過這樣的生活，我一定會發瘋的」，溫差大請男友採用洋蔥式穿衣法，不聽；男友感冒後，要求她要待在飯店照顧他，不能出去參加行程。

▼原PO提到，「最後一周在關東的時間，讓我下了必須分手的決定。」（圖／資料照／記者張菱育攝）

▲▼東京房市，晴空塔，廟宇。（圖／記者張菱育攝）

原PO表示，晚間10點，請體溫微燒的男友喝濃黑咖啡、大量的水和泡泡溫水澡，不要，「要我去外面藥妝店和便利商店看有沒有賣感冒藥。Hello？我們住在天王洲島，就算是車站那區也沒有24小時藥局好嗎。」

原PO說，「總之，不管是男孩或是女孩，和對方結婚之前去趟旅行，對你／妳絕對不會吃虧。」她回覆網友的問題指出，「我當了近5年的保母XD，現在回想起來很想問自己：妳當初腦袋是不是走失了？」

有網友看完有感，「真的。。我覺得住一起也許會看不清，但是出去旅遊才會知道對方是否在意妳、貼心妳。」原PO回，「住一起多少還是有人可以裝，去完全不熟悉的環境更能看出來。」還有人直呼「妳怎麼忍得下去」；原PO回，「想說機票錢都花了，半途回國對不起我的錢。」

其他人贊同原PO紛紛留言，「不能同意妳更多，很多的不合其實都是小細節，魔鬼藏在細節裡」、「這篇我一定要分享」、「非常認同，將來我女兒我也鼓勵她這麽做」、「無論感情還是友情，都最好旅個遊，馬上可以看清人格」。

▼原PO和男友到日本玩21天，「一場海外旅遊看清他並非我的良人。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼兩性,愛情,單身,分手,女孩,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

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關鍵字：旅行,戀愛公社,男友

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