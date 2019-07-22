中聯辦「中共國徽」遭示威者潑黑　陸媒：觸碰「一國兩制」底線！絕不能忍

▲反送中示威者將中共國徽潑黑。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》遊行在昨（21）日深夜演變成突襲中聯辦活動，部分示威者包圍位在西環的中聯辦大樓，並且拿出雞蛋和油漆攻擊，也有人用噴漆噴黑大樓外和附近的監視錄影器鏡頭。據悉，中聯辦正門懸掛的國徽也被潑黑，警隊不久便趕忙出來清場。大陸官媒《人民日報》今（22）日對此表示，中央權威不容挑戰！

綜合港媒報導，示威者先將中聯辦四周的鐵馬破壞解體，再將這些器具用來堵塞道路，隨後跑到大樓出入口的牆上塗鴉，再拿雞蛋、石頭及玻璃罐等雜物，甚至是自製的黑色漆彈朝中聯辦投擲，導致懸掛在正門的國徽也「中彈」。

大樓被破壞1小時後，警方在晚上8時許宣布，「鑑於部分示威者在西環一帶堵路，並破壞附近汽車及塗污建築物，宣布即將會由西環向東面展開清場行動。」香港政府也發表聲明，內容提到中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能，強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗黑國徽，公然挑戰國家主權，港府會嚴肅處理並依法追究。

▼港警前來驅散遊行民眾。（圖／達志影像／美聯社）

《人民日報》則發表社論指出，香港部分激進示威者圍堵香港中聯辦、破壞設施、污損國徽、噴塗侮辱國家、民族的字句，這種行徑不僅踐踏香港法治，更公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」原則底線，性質嚴重、影響惡劣，是絕對不能容忍的。

評論也說，香港不能再亂下去，「國徽蒙污，數典忘祖，這豈是香港？衝擊駐港機構，是對國家主權的衝擊，是對一國兩制的公然挑釁，既無法又無天，心中還有丁點家國意識與法治精神？是可忍孰不可忍。對害國害港的暴徒，必須全力聲討，嚴懲不貸。守護香港，對暴力堅決說『不』！」

由於香港近日發生一連串示威及衝突行動，國際社會都相當關注，俄羅斯外交部近日建議，在香港的俄國民眾應避免前往示威區。

▼有示威者拿出雞蛋攻擊。（圖／達志影像／美聯社）