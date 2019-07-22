「爬牆翹課、早操比賽」　這5支MV喚起高中回憶超有感！

▲明道中學以「空白」作為畢業歌主題，輕快的旋律，配上溫馨的歌詞，加上校園生活的MV景象，讓觀眾倒回學生時期 。（圖／翻攝MV）

記者崔至雲／台北報導

《ETtoday新聞雲》舉辦的「2019高校畢業歌」活動從6月3日至6月12日，共吸引9萬3千多人次參與，除了票選最喜愛的高校畢業歌外，7月8日至7月30日舉辦高校畢業歌MV人氣票選，《ETtoday新聞雲》精選出超有感、氣勢十足、回憶滿點的MV，就讓我們一起回到高中時期，來看看現在的高中生多有才！ （點我下載App投票去）

高雄女中畢業歌以「走吧」為題，由學生激昂活力的歌聲，帶領觀眾進入歌曲中，MV主角更演出撕下標籤、突破框架，勇敢走人生路的過程。雄女學生說明這首歌的創作理念，「在現實與夢想中徬徨無措的你，曾敘說著對未來的憧憬，或許被框架所限制，儘管面對的是那樣的艱難，總有一天，會成為心目中的模樣。走吧！找尋屬於自己的光芒，為年少曾經的想像寫下未完待續。」

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▲建國中學畢業歌「漠章」。（圖／翻攝MV）

「走吧」MV中，學生樂團吶喊出畢業生的心聲「翻開青春最後的篇章，走在離別的十字路上，害怕盡頭，被現實捆綁」，劇中演員也走上公車，看著渾身被貼滿標籤，無奈的站在鏡子前。學生唱著，「鏡子裡的你是什麼模樣，是不是已活成當年盼望，曾經的莽撞是不屈的倔強，未來正要綻放，別輕易投降。」

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建國中學畢業歌以「漠章」為題，訴說著「建中生的回憶沙海，畢業將至，我們即將走完一遭，這趟刻骨，銘心的旅途，是無法忘懷的青春末章，更是準備奔向未來的人生序章。」整首歌MV不僅運用不同的色調交換，帶給觀眾層次感，MV中更有學生經典的爬牆翹課回憶，種種經典透過雙主唱獨特且不同的唱腔搭配復古的旋律，展現出專屬獨立樂團的音樂態度，令人十分驚豔。

▲台中家商畢業歌「典藏青春」 。（圖／翻攝MV）

明道中學以「空白」作為畢業歌主題，輕快的旋律，配上溫馨的歌詞，加上校園生活的MV景象，讓觀眾倒回學生時期，歌詞中也訴說著學生們三年來的互相扶持，豐富了彼此的生活，充滿青春洋溢的氣息，十分清新動聽。

「空白」歌曲也傳達了，「曾經，我們都是空白的，遇見你們以後，彼此給了對方一些甚麼，那些對白、回憶，還有一起做的夢，就這樣走進了彼此的生活。揮灑最燦爛的顏色、點綴了屬於我們的宇宙，曾經，我們都是空白的，可如今，有了你們的繽紛斑斕，曾經的空白，都已無所謂了！」

南光高中也以「DREAMER」作為畢業歌主題，歌曲訴說著，「驪歌四起，火車鳴笛，盛夏的光輝揭開夢想的序章。站穩腳步，無所畏懼的乘著夢想，翱翔那片屬於自己的藍天。」

▲「DREAMER」MV訴說著南光高中高中生「站穩腳步，無所畏懼的乘著夢想，翱翔那片屬於自己的藍天」。（圖／翻攝MV）

透過MV中的劇情，南光高中學生想告訴所有畢業生，「在這世間上所有的一切都會有開始，理所當然也會伴隨著結束的到來。難忘的三年，如夢時光，當初的我們懵懵懂懂地踏進校園，如今時光飛逝，我們也終將揮手告別昨天，就像表演之後的散場，留下的只會是眾人漸行漸遠的背影。」

台中家商則以「典藏青春」作為畢業歌主題，歌曲中，從剛開始入學，所有人都剛加入高中這個陌生環境開始說起，到最後全班憶起進行班級競賽，就像是歌詞中說得那樣，所有人一開始都抓不住方向，因為新的生活還沒適應，班上的同學都是不認識的人，不過漸漸的，與周遭的人逐漸熱絡起來，談笑間，與彼此分享對未來的盼望，甚至是一起描繪人生藍圖。

歌曲MV想表達，人生路途中固然會因為壓力而痛苦，因為對未來的未知而著急或焦慮，然而，現在一切都成為過往，人生又要進入下一個階段，這次，因為有了和高中朋友們共度的青春和堅定的友情，對人生夢想的期望不會熄滅。雖然時光已經逝去，我們也站在青春尾端的邊緣上，但是青春已經被「典藏」，再也不會逝去。

▲2019高校畢業歌。（圖／ETtoday）

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