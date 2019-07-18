直擊／高校畢業歌錄音室大合唱　學生嗨翻拉票：要帶大家一起「浪」

▲目前MV票選前三名竹女、竹中和雄女。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

《ETtoday新聞雲》舉辦「2019年高校畢業歌」活動，吸引105間學校參與，票選30所學校，今（18日）超過百名學生前往錄音室大合唱今年眾所期待的畢業創作歌曲《飛鳥》。現場每位高校生活力滿點，除高唱出令人感動的歌詞外，也能看到他們私下用心準備畫面。不少學校代表直接藉由直播畫面向觀眾拉票，直說要帶大家去「浪」一下。

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▲超過百位高校生一起到錄音室合唱2019畢業歌《飛鳥》。（圖／記者季相儒攝）

2012年第一屆高校生聯合創作歌曲《風箏》被封為畢業歌神曲，當年作詞作曲代表林正、吳昱陞特別為這一屆歌曲飛鳥當起製作人。今天《ETtoday新聞雲》一窺學生們錄音演唱實況，顏值超高的帥哥美女們先是合唱風箏，接著分享創作理念，笑聲沒停過，氣氛一度嗨爆。

飛鳥作詞組代表曙光女中趙靈分享，創作靈感是想到高中到大學這一路大家要一起起飛，飛往下個目的地。尤其過程中可以認識很多來自不同學校的朋友們，且大家很快就變超熟， 讓整個氣氛熱鬧起來，是件超有趣的事。飛鳥作曲代表金門高中黃聖絜開心笑說，擔任這個角色「終於有人知道自己在作曲了」，感動的是，想到每個人為了一樣目標，互相幫助的完成一首歌，感覺超讚。

▲飛鳥作詞曲組代表趙靈（左）、黃聖絜（右）分享創作理念。（圖／記者季相儒攝）

「張開傲氣的翅膀、劃破奔騰的海浪」每位高校生，一早就到錄音室準備，一句句練唱，互相討論，彼此給緊張的同學加油，為高中最後階段留下超美回憶。目前MV票選前三名新竹女中、新竹高中和高雄女中直接在錄音室裡各自清唱自己學校的歌曲，秀出超強實力。

新竹高中主唱陳宇祥興奮的向大家拉票後說，只要到新竹玩就帶大家去吃貢丸。一旁來自上海台商女子學校的孫培綺說，學校在上海，若到上海就要帶大家去「浪」一下，走跳上海，笑翻所有人。

▲▼高校生們一早就到錄音室準備，一句句練唱。（圖／記者季相儒攝）

《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」活動正如火如荼進行中，8月11日將進行總決賽。動人的是，今天每位高校生除替自己學校加油，也為其他學校的朋友打氣，最後一起合唱飛鳥，唱出自己為了夢想，必須無畏風雨奮力翱翔，但幸運的是一路上有彼此陪伴、鼓勵，告訴自己不能放棄。學生們最後說「這不是終點，是起點」，要利用這次機會紀錄心中屬於自己的音樂、影像，為生活畫下美好。