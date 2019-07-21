山頂炸出「灰黃濃煙」覆蓋整片天空！　葡萄牙中部遭野火肆虐持續延燒

實習記者黃可昀／綜合報導

距離葡萄牙首都東北方225公里的布朗庫堡（Castelo Branco）20日下午6時發生火災，由於野火擴散速度太快，馬上就波及到村莊內的居民，火勢還延燒到隔壁城鎮馬桑（Macao），所有消防人員和百姓立刻捲起袖子幫忙滅火。最新消息指出，目前已經有1人命危急救中、7名消防員受傷。

據《葡萄牙廣播電視公司》報導，現在野火至少蔓延到3個區域，其中以雷鎮（Vila De Rei）與塞爾唐（Sertã）火勢最為嚴重，當局已派出283名消防員、83輛消防車，以及4架直升機到雷鎮救火，塞爾唐則是290名消防員、54輛消防車及8架直升機。

塞爾唐前市政府議員Cláudia André也在臉書PO出野火延燒慘況，只見遠處山頂不斷竄出灰黃色煙霧，擴散到整片天空，畫面十分怵目驚心。報導指出，當局目前已經撤離其中一個村莊的居民，在火勢撲滅以前全力確保他們安全。

據了解，葡萄牙中部大佩德羅岡（Pedrogao Grande）在2017年6月曾發生嚴重野火，當時場面宛如地獄，共有64人在火災中喪命，且超過250人受傷，如今再度發生毀滅性野火，總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）也表達強烈關注，並動用大量資源來救災。