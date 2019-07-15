HTC經典系列可能要回來了！國外網站爆10款Wildfire新手機將重回市場

▲HTC於2011年發布的手機Rhyme與野火Wildfire S。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

俄羅斯科技網站最近透露出一份文件，內容指出，HTC正在開發一系列全新智慧型手機，高達10款以「野火機」（Wildfire）為名的型號作為Wildfire S的後續機種，若爆料內容屬實，HTC將透過全新Wildfire系列準備回攻智慧手機市場。

根據俄羅斯科技網站「Mobil Telefon」文件指出，以「野火機」為名的新手機型號，包括Wildfire E、Wildfire E Plus、Wildfire E1、Wildfire E1 Plus、Wildfire E2、Wildfire E2 Plus、Wildfire E3、Wildfire E3 Plus、Wildfire R、Wildfire R Plus等，新系列的機型將延續2011年Wildfire S系列。

內容指出，這些新款手機將會搭載Android Pie系統，螢幕也會採用5.45吋的LCD螢幕，處理器會用八核心Cortex-A55處理器，記憶體為2GB，容量將可能是32GB。不過HTC才剛發表中階機種U19e，並且以Desire作為HTC中低階機型的主要品牌，因此尚不清楚爆料內容是否屬實。

HTC於2010年和2011年推出中階機種HTC WildFire和HTC WildFire S，引起廣大好評，也是PTT網友當時認定是CP值最高的智慧手機，更網羅學生與社會新鮮人用戶。這次爆料指HTC重推WildFire系列，內容若屬實，將會清楚區分HTC旗艦級手機U系列與入門級的Desire，脫穎出中階市場的用戶使用WildFire系列，不過相關細節仍未清楚。