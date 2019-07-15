72小時內出發！黑松沙士「葡萄牙朝聖之路」募集傻士限額500名

▲別讓夢想被年齡限制，黑松沙士再度舉辦「傻士有種上路2.0」活動，今年鎖定葡萄牙朝聖之路，希望每個人願意踏出舒適圈。（圖／黑松沙士提供，下同）

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從學校畢業踏入職場，日子飛快，稍微不注意光陰就咻一聲飛越過去！夜深人靜時總感嘆著忘了為自己勇敢一回，時間竟然不知不覺拉拔我們長大了。每回想出遠門壯遊，總是被各種理由牽絆的無法動彈，想拋棄包袱來場說走就走旅遊嗎？別讓夢想被年齡限制，黑松沙士再度舉辦「傻士有種上路2.0」活動，鼓勵大眾重拾曾經的單純傻氣，擁抱自己那顆熱血跳動的心勇敢出發，今年鎖定葡萄牙沿海朝聖之路Camino Portugués，希望每個人願意踏出舒適圈，前來冒險征服！

黑松沙士「傻士有種上路2.0」活動，召集敢實踐、敢隨時出發的熱血民眾，2019年從台北出發遠征葡萄牙，7/23(二)開放報名，限額500名，期間會公開最終抽籤活動，抽出4位幸運民眾組隊踏上旅程，暫離現有的職場、家庭框架，跳脫自己熟悉地圖位置的架構，大膽踩出每個不一樣的步伐。





▲「傻士有種上路2.0」今年出發葡萄牙，拿起你的背包、護照、錢包，抽出名單後72小時內啟程。





▲人生際遇峰迴路轉總會帶你到該去的地方，朝聖之路千百條，目的地卻是一樣，在旅途中可以認識來自不同國家、文化的人。



人生際遇峰迴路轉總會帶你到該去的地方！歐洲的後花園「葡萄牙沿海朝聖之路Camino Portugués」終點是西班牙聖地牙哥天主教堂聖地，歷經千年的洗禮，這條天主教聖途走訪的道路，不在只是教徒，四面八方的交通要道乘載數百萬的旅人，他們拋開繁雜鬱悶的日常，帶著心裡疑惑來追尋答案，沿途的貝殼指標彷彿有著上帝的光芒，指引每個來自世界各地的人。

▲▼這個夏天你敢不敢說走就走？完成朝聖之路會獲得官方證書一張。





有些為著熱愛健行旅行而走，有些為了生命可以找到出口而走，有些為了挑戰極限而走。不管是何種動機，這條路迷人之處，在於可以橫跨不同的國度，從鄉間小路走踏到森林小徑，欣賞每個城鎮的的日出日落，一路還可以遇見形形色色的人，彼此相互交流、分享冒險旅途上的趣聞，言語不通也無關緊要，微笑與肢體語言就是最溫暖的問候。

這個夏天你敢不敢說走就走？黑松沙士「傻士有種上路2.0」請來盧廣仲代言，由Youtuber 劉沛擔任小隊長帶領遠征團一同出發葡萄牙朝聖之路，引爆你的傻士魂！7/23(二)開放報名，限額500名，抽出名單後限時72小時整裝，13天12夜的熱血征途，一起勇敢出發吧！